As reuniões em Brasília que prometem ser decisivas para futuro da inteligência brasileira

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O Senado realiza dois eventos decisivos em 10/01 para a inteligência brasileira após EUA classificarem PCC e CV como terroristas. A Comissão Mista de Inteligência discutirá os desdobramentos a portas fechadas com autoridades, enquanto o Plenário votará um novo marco da inteligência, buscando fortalecer o combate ao crime organizado transnacional.

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O Senado realiza na próxima quarta-feira, 10, dois eventos que deverão ser decisivos para a inteligência brasileira na esteira da classificação das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos.

Às 14h30, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) sediará uma reunião de trabalho a portas fechadas para discutir os desdobramentos da decisão americana e seus possíveis reflexos para a segurança pública, a inteligência, o sistema financeiro e a cooperação internacional.

De acordo com o presidente do colegiado, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o encontro faz parte do esforço do Congresso para aprofundar a “compreensão dos impactos” que a medida trará ao país em um momento de crescente atenção internacional sobre o crime organizado brasileiro.

Foram convidados para o encontro representantes das principais áreas ligadas à inteligência, defesa, segurança pública, investigação financeira e relações internacionais.

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Entre eles, estão os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, da Fazenda, Dario Durigan, e da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Também foram chamados o diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa; o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Luiz Fernando Corrêa; o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Ricardo Andrade Saadi; e o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar.

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Também na quarta, 10, o Plenário do Senado deverá analisar o parecer de Trad ao projeto que estabelece um novo marco da inteligência no Brasil. A proposta atualiza a Lei nº 9.883, de 1999, que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

“De um lado, o Brasil discute os reflexos de uma decisão internacional que envolve organizações criminosas com atuação transnacional. De outro, o Congresso responde como fortalecer os instrumentos institucionais necessários para que o Estado brasileiro esteja preparado para enfrentar desafios cada vez mais complexos”, diz Nelsinho Trad sobre a realização de ambas as reuniões.

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Para o senador, que também foi o responsável pela comitiva de parlamentares brasileiros que foi a Washington para negociar a contenção do tarifaço de Trump ao Brasil em julho de 2025, o país precisa estar preparado para o combate ao crime em diferentes frentes.

“Estamos falando de crime organizado transnacional, lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos, cooperação internacional, proteção de infraestruturas estratégicas e segurança nacional”, diz.

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“O mundo mudou, as ameaças mudaram e o Estado brasileiro precisa estar preparado para responder a essa nova realidade. O amadurecimento da nossa comunidade de inteligência faz parte desse processo”, afirma Trad.