As razões apresentadas por Zanin para negar pedido de CPI sobre ministros e Master

O ministro Cristiano Zanin, do STF, negou um pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para obrigar a instalação de uma CPI sobre a relação dos também ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o Banco Master.

A decisão foi tomada em um mandado de segurança apresentado na semana passada, referente a um pedido de CPI protocolado em março, com as assinaturas necessárias.

Zanin considerou que o parlamentar não conseguiu demonstrar uma omissão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em ler o requerimento de instalação da comissão.

“Os documentos que efetivamente instruem a impetração não permitem extrair, neste juízo perfunctório, a omissão alegada”, afirmou.

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O ministro também destacou que o próprio Vieira reconheceu que já havia apresentado outra solicitação de CPI de teor semelhante, também envolvendo o Master, mas que não esclareceu a tramitação desse pedido anterior.

Zanin negou o pedido de liminar (decisão provisória), mas solicitou o posicionamento do Senado, da AGU e da PGR antes de fazer uma nova avaliação.

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Em nota, Alessandro Vieira criticou a decisão e afirmou que apresentará novas informações ao processo.

“A decisão do ministro Zanin é uma decepção, como aliás tem sido decepcionante a atuação do STF em geral. Sob ponto de vista formal, vamos juntar ainda mais informações e pedir que o ministro revise seu entendimento”, afirmou o senador.