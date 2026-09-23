As razões apresentadas por Zanin para negar pedido de CPI sobre ministros e Master
Ministro do STF rejeitou mandado de segurança apresentado por Alessandro Vieira, que queria investigar Moraes e Toffoli
O ministro Cristiano Zanin, do STF, negou um pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para obrigar a instalação de uma CPI sobre a relação dos também ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o Banco Master.
A decisão foi tomada em um mandado de segurança apresentado na semana passada, referente a um pedido de CPI protocolado em março, com as assinaturas necessárias.
Zanin considerou que o parlamentar não conseguiu demonstrar uma omissão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em ler o requerimento de instalação da comissão.
“Os documentos que efetivamente instruem a impetração não permitem extrair, neste juízo perfunctório, a omissão alegada”, afirmou.
O ministro também destacou que o próprio Vieira reconheceu que já havia apresentado outra solicitação de CPI de teor semelhante, também envolvendo o Master, mas que não esclareceu a tramitação desse pedido anterior.
Zanin negou o pedido de liminar (decisão provisória), mas solicitou o posicionamento do Senado, da AGU e da PGR antes de fazer uma nova avaliação.
Em nota, Alessandro Vieira criticou a decisão e afirmou que apresentará novas informações ao processo.
“A decisão do ministro Zanin é uma decepção, como aliás tem sido decepcionante a atuação do STF em geral. Sob ponto de vista formal, vamos juntar ainda mais informações e pedir que o ministro revise seu entendimento”, afirmou o senador.