No Rio de Janeiro, o problema aparece com força nos registros do Disque Denúncia. Um levantamento exclusivo do serviço identificou 64 relatos de expulsões dessa natureza em menos de dois anos. A atuação das quadrilhas inclui desde a cobrança de taxas de condomínio e de serviços básicos até a invasão de apartamentos, a extorsão e a revenda ilegal das unidades. Em alguns casos, os próprios síndicos se tornam alvos dos criminosos.

Quem são os moradores mais atingidos?

As mulheres aparecem entre as principais vítimas desse tipo de violência, segundo a defensora pública Patrícia Alves, que atua na área de habitação no Rio de Janeiro. “As mulheres são as principais vítimas dessa violência, por serem a parte mais frágil”, afirma.

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Reportagem de VEJA relata o caso de uma moradora identificada pelas iniciais D.M., que recebeu um apartamento de dois quartos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com o tempo, a convivência com a milícia que controlava a região se tornou insustentável. Além das cobranças extorsivas, ela sofreu assédio sexual de um vizinho ligado ao grupo. Depois de uma desavença, foi ameaçada e deixou o imóvel com medo de que invadissem o apartamento e sequestrassem sua filha. “Fui me deprimindo até que surtei, com medo de invadirem meu apartamento e sequestrarem minha filha”, contou.

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Como as quadrilhas expulsam os beneficiários?

O domínio territorial se manifesta por meio de ameaças diretas e regras impostas aos moradores. Em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, panfletos distribuídos por criminosos determinam até comportamentos cotidianos, como não entrar de capacete ou com touca ninja, manter os faróis dos carros baixos e deixar as janelas abertas. A mensagem termina com uma ameaça: “Abraça o papo pra não ficar de exemplo”.

Em outro caso, um morador identificado pelas iniciais J.H. conseguiu um apartamento na Zona Sudoeste do Rio pelo programa habitacional. Dois anos depois, cinco homens encapuzados invadiram a unidade e deram a ordem para que ele saísse em 48 horas. “Ele pertence ao tráfico”, disseram os criminosos. O morador deixou o imóvel e passou a viver em uma ocupação irregular no subúrbio. Dois anos depois, conseguiu uma decisão judicial reconhecendo seu direito à moradia.

Em Jaca­repaguá, a situação também chegou à Justiça. Desde 2018, moradores de um conjunto com cerca de 1.400 unidades estão impedidos de entrar em apartamentos que se tornaram campo de batalha entre milícia e Comando Vermelho. Pelo menos 53 imóveis, avaliados em cerca de 75 mil reais cada, teriam sido revendidos ilegalmente, segundo investigação do Ministério Público Federal.

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A Justiça consegue devolver os imóveis às famílias?

Decisões judiciais podem reconhecer o direito dos beneficiários e determinar providências para que recuperem suas casas. Mas a resposta judicial não elimina necessariamente o controle territorial exercido pelas quadrilhas. Em alguns casos, mesmo depois de obter decisões favoráveis, os moradores continuam sem condições de retornar.

A defensora pública Patrícia Alves ressalta que a vulnerabilidade das famílias é um fator central. O problema não se resume à perda de um imóvel: envolve a ruptura de vínculos comunitários, a insegurança e o risco de novas ameaças. Em muitos casos, os moradores acabam deixando a região para proteger a própria vida e a de seus familiares.

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A Caixa informou que a atuação dos grupos criminosos nos condomínios é assunto dos órgãos de segurança e que o Ministério das Cidades prevê a realocação de pessoas expulsas ou impedidas de ocupar seus imóveis. A prefeitura do Rio afirmou que a questão é de natureza administrativa, enquanto o governo estadual informou que a Polícia Militar atua no combate à expansão territorial das quadrilhas.

Os relatos revelam uma contradição para famílias que receberam a oportunidade de sair de condições precárias de moradia: a conquista do apartamento não garante o direito de permanecer nele. Em condomínios dominados pelo crime organizado, a casa própria pode se transformar em mais uma fonte de insegurança e medo.