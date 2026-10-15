As principais buscas no Google em meio ao segundo turno entre Lula e Flávio

As pesquisas eleitorais do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) foram o assunto com maior tendência de busca no Google no Brasil nos últimos sete dias, segundo dados fornecidos da plataforma Google Trends. O interesse pela disputa presidencial também apareceu em perguntas sobre episódios políticos e no crescimento das consultas sobre conceitos tributários e constitucionais.

Na categoria política da página “Em alta”, além das pesquisas de intenção de voto, ganharam destaque as manifestações recentes, a expectativa pelos debates e a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala de trabalho 6×1.

Entre as perguntas eleitorais iniciadas por “por que”, a consulta “por que os votos de Garotinho foram anulados” registrou a maior alta, de 850%. Na sequência, apareceram “por que Eduardo Bolsonaro foi condenado”, com crescimento de 650%, e “por que o PT votou contra a Constituição de 1988”, com avanço de 350%.

As buscas “por que o Bolsonaro está preso” e “por que Dilma foi impeachmada” subiram 50% e 10%, respectivamente. As formulações reproduzem as perguntas dos usuários e não constituem, por si só, comprovação das premissas contidas nelas.

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Nas consultas iniciadas por “o que é”, o maior crescimento foi de “o que é split payment”, com alta de 2.350%. As perguntas “o que é cláusula pétrea” e “o que é uma PEC” tiveram aumento de 400% cada. Também figuraram na lista “o que é a Lei Rouanet”, com avanço de 300%, e “o que é Constituição”, com 250%.

Já entre as buscas associadas à palavra “significado”, “democratizar” liderou o crescimento, com alta de 400%, seguido por “isonomia”, com 300%. Os termos “feminicídio”, “PEC” e “fandoms” registraram aumento de 250% cada.

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Os percentuais indicam o crescimento das consultas no período analisado, e não o número absoluto de pesquisas. Assim, a maior alta de um termo não significa necessariamente que ele tenha sido o mais buscado entre os assuntos listados.

O levantamento também mostra que o Brasil liderou o ranking mundial de interesse de busca sobre eleição nos últimos 30 dias. No recorte dos últimos sete dias, o país ficou em segundo lugar, atrás da Tchéquia, onde ocorrem eleições municipais e para a renovação de um terço do Senado.

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Para comparar os países, o Google Trends considera o interesse pelo termo em relação ao volume total de buscas de cada local. Essa normalização permite medir o interesse relativo pelo assunto independentemente do tamanho da população.