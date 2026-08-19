As primeiras medidas do inquérito sobre filiação fraudulenta de Flávio ao Missão

A Polícia Federal instaurou o inquérito que vai apurar a filiação fraudulenta do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao partido Missão e já tomou as primeiras medidas para iniciar a investigação.

A corporação pediu autorização para acessar todos os registros do sistema FILIA, do TSE, sobre o episódio. Também determinou que o Missão apresente esclarecimentos, de forma presencial ou por escrito.

A abertura da investigação foi determinada na semana passada pelo presidente do TSE, ministro Nunes Marques. A partir de agora, no entanto, o caso irá tramitar no TRE do Distrito Federal.

A filiação fraudulenta chegou a atrasar o registro da candidatura de Flávio à Presidência da República, mas foi revertida por Nunes Marques.

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Em nota, o TSE informou que não houve ataque hacker e que o responsável foi alguém que tinha as credenciais do Missão para realizar filiações.