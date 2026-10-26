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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
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Presidente
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Brasil

As polêmicas que aguardam o STF após as eleições presidenciais

Corte terá que decidir sobre investigações do Master e do INSS

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 08h30
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados em uma bancada em formato de U, alguns usando togas pretas. Ao fundo, uma parede de pedra clara com um brasão e uma cruz. Em primeiro plano, pessoas assistem à sessão, com monitores exibindo um ministro falando
Plenário do STF durante sessão de julgamento (Gustavo Moreno/STF)
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As polêmicas que aguardam o STF após as eleições presidenciais Priorize VEJA no Google

Após o fim das eleições presidenciais, o STF tem uma série de pendências a resolver.

A principal delas é a retomada das investigações sobre o Banco Master e as fraudes do INSS. As duas apurações estão em suspenso desde setembro, quando o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou o envio dos autos para análise.

Fachin também assumiu a responsabilidade do inquérito das fake news, que vinha sendo conduzido por Alexandre de Moraes desde 2019. O ministro determinou que a PF e a PGR se manifestem sobre as frentes de investigação que devem prosseguir ou ser encerradas.

O ponto mais delicado, no entanto, é sobre a possível investigação dos próprios ministros.

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Em setembro, o ministro Flávio Dino pediu vista na sessão que deveria analisar a abertura de uma apuração contra Moraes. O prazo para retomar a análise se encerra em setembro.

Desde então, contudo, surgiram indícios em relação a outros integrantes da Corte.

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Fachin pediu para a PF enviar à Corte todas as menções aos ministros, mas apenas em “caráter estritamente descritivo”.

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