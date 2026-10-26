As polêmicas que aguardam o STF após as eleições presidenciais

Após o fim das eleições presidenciais, o STF tem uma série de pendências a resolver.

A principal delas é a retomada das investigações sobre o Banco Master e as fraudes do INSS. As duas apurações estão em suspenso desde setembro, quando o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou o envio dos autos para análise.

Fachin também assumiu a responsabilidade do inquérito das fake news, que vinha sendo conduzido por Alexandre de Moraes desde 2019. O ministro determinou que a PF e a PGR se manifestem sobre as frentes de investigação que devem prosseguir ou ser encerradas.

O ponto mais delicado, no entanto, é sobre a possível investigação dos próprios ministros.

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Em setembro, o ministro Flávio Dino pediu vista na sessão que deveria analisar a abertura de uma apuração contra Moraes. O prazo para retomar a análise se encerra em setembro.

Desde então, contudo, surgiram indícios em relação a outros integrantes da Corte.

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Fachin pediu para a PF enviar à Corte todas as menções aos ministros, mas apenas em “caráter estritamente descritivo”.