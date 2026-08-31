É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

As pesquisadoras homenageadas em defesa póstuma na Unicamp

Carla Vendramin e Silvia Geraldi morreram antes da realização da banca que avaliaria tese

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 09h26 | Atualizado em 31 ago 2026, 11h35
Duas mulheres sorrindo em close-up, lado a lado. À esquerda, uma mulher de óculos, cabelos castanhos presos, fundo verde. À direita, uma mulher com cabelo grisalho curto, batom vermelho, colar, fundo rosa
Carla Vendramin e Silvia Geraldi, pesquisadoras homenageadas em defesa póstuma inédita na Unicamp (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
As pesquisadoras homenageadas em defesa póstuma na Unicamp Priorizar nos meus resultados Google

A Unicamp realizou, pela primeira vez, uma defesa de doutorado póstuma, marcada pela trajetória de duas pesquisadoras ligadas à dança. Carla Vendramin e Silvia Geraldi morreram antes da realização da banca que avaliaria a tese Compostagem como prática performativa: processos imersivos em dança e permacultura.

Carla morreu em janeiro de 2024, aos 51 anos, em decorrência de um incêndio em sua casa, em Porto Alegre. Artista, professora e pesquisadora, ela era docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e tinha mestrado em Coreografia pela Middlesex University, em Londres. Ao longo da carreira, trabalhou com dança, educação, acessibilidade e questões ambientais. Nas suas últimas pesquisas, Carla investigou como práticas ecológicas dialogam com a arte e educação contemporâneas.

Silvia morreu em julho de 2025, aos 61 anos, devido a uma doença congênita. Professora do Instituto de Artes da Unicamp, ela foi uma das referências da dança contemporânea brasileira e atuou na graduação e na pós-graduação em Artes da Cena. Foi também quem buscou garantir que a pesquisa de Carla pudesse ser concluída e publicada após a morte da doutoranda.

A defesa, realizada na Casa do Lago, na última segunda-feira, 24, reuniu familiares, amigos e pesquisadores e contou com performances de dança, leitura de trechos da tese e elementos ligados à trajetória artística de Carla. A pesquisa propõe aproximar dança, corpo e práticas ecológicas, como compostagem, agrofloresta e cultivo de bambu. Com a aprovação, o trabalho será disponibilizado no repositório da universidade e tem perspectiva de publicação.

Siga
Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
Gente
Pesquisa
Universidade de Campinas - Unicamp
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).