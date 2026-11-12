As personalidades em defesa de FHC após vídeo indevido de influenciador

Um grupo de 400 personalidades de diferentes áreas assinou uma nota de repúdio à divulgação feita por um influenciador de imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em situação de vulnerabilidade dentro de seu apartamento, em São Paulo. O manifesto, organizado pelos ex-ministros Pedro Parente e Clóvis Carvalho, reúne nomes da política, da economia, do meio jurídico e do empresariado e classifica o episódio como uma “afronta à dignidade humana”.

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Entre os signatários estão a ex-ministra Simone Tebet, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim, os economistas Pérsio Arida e Andrea Calabi, o jurista Miguel Reale Júnior, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.

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A manifestação se refere à divulgação de vídeos feitos pelo influenciador Wesley Oliveira, que publicou nas redes sociais imagens dos cômodos da residência e do ex-presidente, que enfrenta um quadro avançado de Alzheimer.

No documento, os signatários afirmam receber as imagens com “indignação e profunda revolta” e criticam a exposição de FHC. “Transformar a intimidade de uma pessoa indefesa em objeto de exibição nas redes sociais ultrapassa todos os limites do aceitável. É uma afronta à dignidade humana”, diz um trecho.

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A nota também ressalta a trajetória do político, que governou o Brasil entre 1995 e 2022. “Fernando Henrique é um dos grandes protagonistas da história contemporânea do Brasil. Sua contribuição à democracia, à estabilidade econômica e à construção de nossas instituições é parte indissociável da história do país. Merece, por isso, o reconhecimento e o respeito de todos os brasileiros, independentemente de suas convicções políticas”, acrescenta.

A gravação ganhou repercussão e provocou indignação entre familiares, que recorreram à Justiça. Na manhã de quarta-feira, 11, Wesley e o marido, que o acompanhava na ocasião, prestaram depoimento na delegacia. Depois, o influenciador divulgou um vídeo se desculpando pela atitude. “Espero e peço que resolvamos daqui para frente da melhor forma possível. É isto o que eu peço à família, e que tudo se resolva da melhor forma possível”, disse.

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