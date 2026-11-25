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O TJ-RJ condenou dois engenheiros a oito anos de prisão pelo incêndio no CT do Flamengo que matou dez jovens em 2019. A decisão atendeu a recurso do Ministério Público após absolvição em primeira instância. Confira os detalhes do julgamento e o destino dos demais réus do processo.

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A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta terça-feira, 24, os engenheiros Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes pelo incêndio no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo, que matou 10 adolescentes e deixou outros três feridos em fevereiro de 2019. Os dois receberam uma sentença de oito anos de prisão em regime semiaberto.

A condenação ocorre após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) entrar com recurso contra a sentença na primeira instância, que absolveu os sete acusados em outubro de 2025. Parte da diretoria da empresa NHJ, Danilo atuava na análise técnica da fabricação dos contêineres usados pelos atletas do Flamengo. Ele também participou da montagem dos módulos habitacionais que pegaram fogo. Weslley, por sua vez, era engenheiro estrutural da NHJ, sendo responsável pelo projeto desses alojamentos.

Na decisão, a relatora do processo, desembargadora Suimei Meira Cavalieri, apontou que ambos falharam em suas análises técnicas, já que os espaços contavam com apenas uma porta, tinham janelas com grades fixas e foram produzidos com materiais inflamáveis. Os desembargadores Paulo Rangel e Cezar Augusto Rodrigues acompanharam a magistrada.

+ Quem são as dez vítimas do incêndio no CT do Flamengo

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Apesar do pedido do MP, o tribunal manteve a absolvição de Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo; Marcelo Maia de Sá, diretor-adjunto de patrimônio; Fabio Hilário da Silva, engenheiro da parte técnica dos contêineres; Claudia Pereira Rodrigues, que firmou os contratos com a NHJ; e Edson Colman, sócio da Colman Refrigeração.

O centro de treinamento operava sem alvará desde 2012 e chegou a ser interditado pela prefeitura em 2017. E-mails trocados por integrantes da administração do clube em 2018, segundo a acusação, registravam a ciência das irregularidades.

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Os goleiros Christian Esmério, 15, e Bernardo Pisetta, 14; zagueiros Pablo Henrique da Silva, 15, e Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14; lateral-direito Samuel Thomas de Souza Rosa, 15; volantes Jorge Eduardo dos Santos, 15, e Rykelmo de Souza Viana, 16 anos; meio-campista Gedson Santos, 14; e atacantes Vitor Isaías, 15, e Athila Paixão, 14, morreram no incêndio. Apenas Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14; Francisco Diogo Bento Alves, 15; e Jonathan Cruz Ventura, 15, que teve 40% do corpo queimado, conseguiram fugir.