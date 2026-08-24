As oportunidades desperdiçadas por Lula e Flávio Bolsonaro ao fugirem do debate

Instrumento mais democrático do período eleitoral, o debate é uma ferramenta que dá ao eleitor a possibilidade de conhecer os candidatos, escutar suas propostas e analisar como reagem, sob pressão, os homens que se oferecem para comandar um país de mais de 200 milhões de pessoas.

Ao candidato, o debate oferece a oportunidade de se apresentar ao Brasil. É uma chance para que todos busquem se diferenciar de seus adversários por suas capacidades e diferenças.

Ao fugirem do programa organizado, neste domingo, pela Bandeirantes, Lula e Flávio Bolsonaro mostraram que são muito mais parecidos do que seus discursos polarizados querem sugerir ao eleitorado. Diante do risco de serem cobrados a responder sobre escândalos e contradições, decidiram faltar ao encontro, privando o país do primeiro escrutínio em rede nacional de TV.

Antigamente, o medo de faltar a debates e deixar uma impressão de covardia e de dúvida no eleitor fazia com que todos os postulantes ao Planalto participassem dos duelos.

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Nos dias atuais — com o ilusionismo de marqueteiros e das redes sociais –, diante de tantas coisas mais graves a rondar as candidaturas dos dois principais candidatos à Presidência, o desgaste por faltar ao debate foi visto como algo menor.

Tivessem comparecido, Lula e Flávio poderiam ter mostrado ao eleitor que nada temem, nada devem e nada têm a esconder. Perderam essa oportunidade, ignorando inclusive uma realidade retratada pelos institutos de pesquisa nos dias atuais.

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Mesmo com todos os escândalos e falhas, Lula mantém seu patamar de votos escorado na fidelidade do eleitor petista.

Mesmo com todos os escândalos e falhas, Flávio mantém seu patamar de votos escorado na fidelidade do eleitor bolsonarista.

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Esse patrimônio político garantido pela polarização deveria ser elemento suficiente para fazer com que ambos evitassem o fiasco da fuga. Quem quer presidir o país não pode ter medo de confrontar ideias com Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury.