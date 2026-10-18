As novas pesquisas sobre a disputa Flávio e Lula na semana do segundo turno

A semana que antecede o segundo turno das eleições presidenciais tem a agenda cheia de novas sondagens sobre a intenção de votos dos brasileiros na disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). AtlasIntel, Quaest e Datafolha estão entre os institutos com levantamentos previstos para divulgação até quinta-feira, 22.

Além da intenção de voto, com números totais e votos válidos, as abordagens também trazem perguntas sobre rejeição, motivação do eleitor e avaliação do governo para construir o quadro eleitoral às vésperas da segunda e decisiva volta das eleições de 2026.

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Nesta segunda-feira, 19, a previsão é que os institutos AtlasIntel, BTG/Nexus e PoderData divulguem seus levantamentos nacionais. Realtime Big Data, Quaest e Datafolha divulgam dos dias seguintes.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quais são as datas das próximas pesquisas?

A agenda de levantamentos eleitorais registreados no TSE prevê uma concentração de divulgações entre segunda e quinta-feira, na última semana antes do segundo turno, marcado para domingo, 25 de outubro.

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Na segunda-feira, 19, estão previstas as pesquisas da AtlasIntel, da PoderData e da Nexus. Na terça-feira, 20, a agenda aponta a divulgação de um levantamento da Real Time Big Data. Na quarta-feira, 21, estão previstos resultados da Quaest. Na quinta-feira, 22, aparecem a PoderData e o Datafolha.

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A programação também inclui levantamentos sobre disputas estaduais, além das pesquisas presidenciais. As datas correspondem à agenda fornecida e podem sofrer alterações.

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O que a AtlasIntel vai investigar além da intenção de voto?

Prevista para segunda-feira, 19, a pesquisa AtlasIntel vai medir a intenção de voto no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e investigar a disposição dos eleitores de comparecer às urnas. O questionário também procura identificar se a escolha pelo candidato decorre da preferência por ele ou da intenção de impedir a vitória do adversário.

Outro ponto é a rejeição direta dos dois presidenciáveis. O instituto também perguntará aos entrevistados se há arrependimento em relação ao voto dado no segundo turno de 2022.

O levantamento inclui ainda questões sobre a avaliação do governo Lula, a percepção da economia e das finanças familiares, as expectativas para os próximos seis meses e a opinião dos eleitores sobre propostas anunciadas recentemente pelo presidente. Entre elas estão o fim da escala de trabalho 6×1, a criação do Pé-de-Meia Universitário e a redução de impostos federais sobre combustíveis.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02418/2026. A previsão é ouvir 5.000 eleitores entre 13 e 18 de outubro, por meio de questionários estruturados na internet. A margem de erro informada é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O que a Quaest vai mostrar na disputa presidencial?

Com divulgação prevista para quarta-feira, 21, a nova pesquisa Quaest vai medir as intenções de voto para presidente em âmbito nacional. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-08535/2026.

A coleta está prevista para ocorrer entre 17 e 20 de outubro, com entrevistas presenciais com 2.154 eleitores. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi contratada por empresas do Grupo Globo, incluindo a Globo Comunicação e Participações e a Editora Globo. O material fornecido não apresenta resultados do levantamento, que ainda será divulgado.

O que o Datafolha vai perguntar aos eleitores?

O Datafolha tem divulgação prevista para quinta-feira, 22, com um novo retrato da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Além da intenção de voto espontânea e estimulada, o questionário vai abordar a rejeição aos candidatos e o grau de convicção dos eleitores, incluindo a possibilidade de mudança de escolha até a votação.

O instituto também pretende investigar a motivação do voto, distinguindo a preferência pelo candidato do desejo de derrotar o adversário. Outros temas incluem a avaliação da economia brasileira e das finanças pessoais, as expectativas para os próximos meses e os sentimentos dos entrevistados em relação à situação do país.

A pesquisa vai perguntar quais devem ser as prioridades do próximo presidente, entre temas como combate à violência, geração de empregos, redução do endividamento, diminuição de impostos, aumento da renda e investimentos em educação. O questionário também avaliará a opinião dos eleitores sobre o fim da escala de trabalho 6×1.

O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-09709/2026. A coleta está prevista para ocorrer entre 20 e 22 de outubro, com 2.520 entrevistas e margem de erro máxima de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pela Folha e pela Globo.

Os registros na Justiça Eleitoral são BR-08706/2026 para o Meio/Ideia, BR-04391/2026 para a AtlasIntel, BR-06520/2026 para a Quaest, BR-07557/2026 para o BTG/Nexus e BR-00304/2026 para o Datafolha.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.