As mensagens de Nelson Wilians e Vorcaro envolvendo a Pixbet

Em uma mensagem encontrada no celular de Daniel Vorcaro, o advogado Nelson Wilians ofereceu ao dono do Banco Master a possibilidade comprar a Pixbet.

As mensagens são de outubro de 2024. Wilians detalha qual seria o “investimento”: “Grandes oportunidades de negócio estão surgindo. Pixbet é uma que está no ponto para venda”.

“Amigo Vorcaro, saiu a regularização da empresa. 100% regular. Vamos evoluir (Pix)”, questiona.

“Vamos nessa”, responde o banqueiro.

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A mensagem de Wilians era maior: “Amigo Vorcaro, Boa tarde! Não esqueças do seu amigo Nelson Wilians. Estamos com uma puta estrutura jurídica de ponta. Vários advogados de outros escritórios estão vindo para nosso office. Do Pinheiro Neto e de outros grandes escritórios estão conosco. Além disso, grandes oportunidades de bons negócios estão surgindo. PIXBET é uma que está no ponto para venda. Vamos ver se nos vemos para conversar. Forte abraço e ótima semana”.