Confira:

Cervejarium Jaqueline

Aberto em 2017, o endereço aposta nas cervejas especiais. Entre os vinte rótulos que compõem a carta, figuram as catarinenses Container IPA (R$ 38,00; 600 mililitros) e Lohn Carvoeira Stout (R$ 39,90; 330 mililitros). Há também uma variedade de bebidas da marca Dogma, proveniente de São Paulo – cada garrafa de 360 mililitros custa R$ 39,90. Entre os doze chopes, fazem sucesso os locais Cuybana (R$ 8,90) e Louvada (R$ 16,90), ambos servidos em canecas de 300 mililitros. Destaque entre as comidinhas, as linguiças produzidas lá mesmo já viraram hit (R$ 45,00 porção de 400 gramas). Avenida Brasília, 697, Jardim das Américas. 98112-2000 (120 lugares). 18h/2h (fecha dom. e seg). Aberto em 2017.

Choperia do Sesc Arsenal

As torneiras estão sempre abastecidas com chope Louvada tipo pilsen (R$ 7,50; 300 mililitros). Se a ideia for provar outros estilos, encontram-se engarrafadas opções como a IPA (R$ 19,90; 500 mililitros). Também são preparados drinques clássicos, a exemplo a caipirinha (R$ 13,00). O destilado deve ser escolhido pelo cliente: cachaça Jamel, Ypióca prata e ouro ou vodca Smirnoff. Na hora de beliscar, o filé de pintado frito chega em cubos e com molho tártaro (R$ 40,00; 700 gramas). Para completar, a porção com aproximadamente doze pedaços de pão francês, simples ou torrado com manteiga e orégano, sai a R$ 4,00. Rua 13 de junho, s/nº, Centro Sul, 3616-6908 (240 lugares). 16h/23h30 (dom. 15/22h30; fecha seg.). Aberto em 2001.

40 Graus

O chope Brahma (R$ 7,00; 300 mililitros) ou a caipirinha com cachaça Jamel (R$ 13,50) são as bebidas mais pedidas na hora de acompanhar um dos petiscos da casa, caso da picanha servida na chapa (R$ 45,00, para duas pessoas) ou o bolinho de aipim com bacon (R$ 37,50, com doze unidades). Há também alguns pratos principais, a exemplo do filé-mignon à mineira, que chega grelhado com alho, feijão tropeiro, arroz, banana à milanesa, couve refogada e ovo frito (R$ 62,50, para duas pessoas). Avenida Edgar Vieira, 348, Boa Esperança, 3627-1335 (110 lugares). 18h/0h. Aberto em 2006.

Louvada

Na casa de uma das cervejarias mais famosas da região, estão sempre presentes nas torneiras os estilos pilsen (R$ 8,90), weiss e hop lager (R$ 10,90 cada), todos servidos em copos de 300 mililitros. Para quem quiser levar para casa ou tomar ali mesmo as bebidas em vasilhames de 600 mililitros, o valor sobe para R$ 17,90 e R$ 19,90, respectivamente — apenas a versão hop lager tem 500 mililitros. Se a ideia for variar, a dark side (R$ 22,90; 330 mililitros) é uma russian imperial stout preparada com açúcar mascavo e fava de baunilha, e maturada em barril de amburana. Goiabeiras Shopping (32 lugares). 10/22h. Aberto em 2016.

Serra Grande A Casa da Cerveja

Sob a batuta do sommelier Elvio Resende, a carta reúne 120 rótulos – dentre garrafas e latas –, além das 17 torneiras de chope. Seis bicos são reservados para a marca Louvada, e o pilsen (R$ 7,90; 300 mililitros) é o mais consumido. Entre os destaques, está a Suricato Ales Goiabinha, uma versão brasileira do estilo alemão gose (R$ 39,90, 473 mililitros). A bebida também inspira o cardápio de tira-gostos, que apresenta receitas como a do croquete de costelinha marinada com cerveja stout (R$ 32,00, com oito unidades). Avenida Deputado Milton Figueiredo, 530, Morada do Ouro, Centro Norte, 98116-7908 (60 lugares). Aberto em 2016.

Kessbier Express

Dedicada às bebidas produzidas pela microcervejaria homônima, localizada em Nova Motum, a 230 quilômetros da capital, oferece seis torneiras de chope. Jorram dos bicos diferentes estilos de cerveja, caso da pilsen (R$ 7,90), da APA (R$ 11,90) e da Marzen (R$ 9,90), todas em copos de 300 mililitros. No cardápio de petiscos figuram o quibe de tambaqui (R$ 17,00, com sete unidades), o bolinho de feijoada (R$ 15,00; dez unidades) e a carne de onça (R$ 18,00, com doze fatias), prato típico de Curitiba que leva carne bovina crua temperada com mostarda, cachaça, cebola e cebolinha em fatias de pão australiano. Rua 4, 5, Setor Oeste, Morada do Ouro, 99939-8618 (40 lugares). Qui. e sex. 18h/23h. Aberto em 2016.