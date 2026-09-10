As medidas determinadas por Dino em operação sobre Dark Horse

Ao autorizar a operação da PF que mirou suspeitas de uso de emendas parlamentares no filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Flávio Dino, do STF, autorizou uma série de medidas contra os investigados.

Os alvos da operação, que incluem o deputado federal Mário Frias e a empresária Karina Gama, estão proibidos de sair do país e de se comunicar entre si.

Além disso, as empresas e outras organizações investigadas estão suspensas de participar de licitações, incluindo a Go Up Entertainment, responsável pelo filme.

Confira a seguir as medidas autorizadas por Dino:

Busca e apreensão contra 53 alvos, sendo 29 pessoas físicas e 24 empresas.

Busca e apreensão pessoal contra 11 pessoas, incluindo Mário Frias e Karina Gama

Suspensão do exercício de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira de duas instituições investigadas, o Instituto Conhecer Brasil (ICB) e a Academia Nacional de Cultura (ANC)

Suspensão do direito de licitar e contratar com o Poder Público, em qualquer esfera federativa, de 22 empresas, inclusive a Go Up Entertainment

Proibição de sair do país e de contato entre si dos 29 investigados