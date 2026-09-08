As justificativas de Gilmar Mendes para pedir vista sobre afastamento de chefe da PF

O ministro Gilmar Mendes, do STF, listou três razões para ter pedido vista no julgamento de análise do afastamento de Andrei Rodrigues da direção-geral da PF.

A primeira foi que o julgamento começou menos de uma hora depois de a sessão ter sido marcada, na manhã desta terça-feira. “Essa circunstância impediu o exame da integralidade dos autos e da decisão submetida a referendo”, justificou Gilmar.

O segundo motivo foram as dúvidas jurídicas sobre o caso. O ministro argumentou que a decisão não poderia ter sido tomada atendendo a pedido de um partido político e que a análise do referendo deveria ter sido feita pelo plenário, e não pela Segunda Turma.

Já a terceira justificativa foi a dúvida sobre se a determinação desrespeita uma decisão do STF que impede decisões que possam “promover o desequilíbrio da disputa político-eleitoral”.

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Gilmar tem agora até 90 dias para devolver o processo para julgamento. Entretanto, a decisão de Mendonça continua valendo nesse período.

Além disso, Luiz Fux e Nunes Marques optaram por antecipar seus votos, o que já garante maioria para o relator.