As investigações mais antigas do STF, após o fim do inquérito das fake news

Após o fim do inquérito das fake news, o STF tem pelo menos sete investigações que tramitam há mais de cinco anos de forma ininterrupta. A conta não inclui as apurações sigilosas nem as que saíram e voltaram da Corte devido a mudanças nas regras do foro privilegiado.

Entre os casos mais antigos está o inquérito das milícias digitais, que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes desde julho de 2021 e já teve alvos que vão do escritor Olavo de Carvalho ao bilionário Elon Musk.

A investigação contínua mais antiga do STF foi aberta em 2011 contra o deputado Luis Tibé (Avante-MG). Nesse caso, já houve uma denúncia, mas que aguarda desde 2017 para ser apreciada.

Levando em consideração os processos que foram e voltaram, há um inquérito aberto inicialmente em 2010, que deixou o STF em 2015, mas voltou à Corte no início deste ano. A apuração mira o ex-deputado federal João Magalhães (PSD-MG), atualmente deputado estadual.