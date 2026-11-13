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Brasil

As investigações mais antigas do STF, após o fim do inquérito das fake news

Pelo menos sete apurações que tramitam há mais de cinco anos de forma contínua na Corte

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 08h01
Estátua da Justiça, uma figura feminina vendada sentada, em primeiro plano, com o prédio do Supremo Tribunal Federal ao fundo, sob céu azul com nuvens brancas
Fachada da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) (Antonio Augusto/STF)
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Após o fim do inquérito das fake news, o STF tem pelo menos sete investigações que tramitam há mais de cinco anos de forma ininterrupta. A conta não inclui as apurações sigilosas nem as que saíram e voltaram da Corte devido a mudanças nas regras do foro privilegiado.

Entre os casos mais antigos está o inquérito das milícias digitais, que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes desde julho de 2021 e já teve alvos que vão do escritor Olavo de Carvalho ao bilionário Elon Musk.

A investigação contínua mais antiga do STF foi aberta em 2011 contra o deputado Luis Tibé (Avante-MG). Nesse caso, já houve uma denúncia, mas que aguarda desde 2017 para ser apreciada.

Levando em consideração os processos que foram e voltaram, há um inquérito aberto inicialmente em 2010, que deixou o STF em 2015, mas voltou à Corte no início deste ano. A apuração mira o ex-deputado federal João Magalhães (PSD-MG), atualmente deputado estadual.

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