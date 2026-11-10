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Brasil

As exigências do setor de alimentação fora do lar para apoiar o fim da escala 6×1

Em carta ao governo, empresários impõem cinco condições para aceitar a mudança e solicitam aditamento de regras

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h30
Mãos de pessoas preparando pizzas em uma cozinha industrial, adicionando queijo ralado e outros ingredientes sobre as massas cruas em bandejas metálicas
Pizzaria (Magnifc/Stockking/Reprodução)
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As exigências do setor de alimentação fora do lar para apoiar o fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

A Associação Nacional de Restaurantes manifestou apoio ao fim da jornada de trabalho 6×1 desde que cinco pleitos do setor sejam atendidos. As salvaguardas econômicas e operacionais foram reunidas em uma carta direcionada às autoridades do Governo Federal nesta segunda-feira.

O texto defende que o mercado de food service brasileiro é altamente dependente de mão de obra e enfrenta picos de atendimento em horários específicos, feriados e finais de semana, o que torna qualquer mudança na escala dos trabalhadores um incentivo para a elevação dos custos.

Diante desse cenário, a entidade pede a desoneração da folha proporcional às novas contratações e a manutenção do limite de 44 horas semanais. O setor também solicita a flexibilização para turnos diários superiores a 8 horas via negociação coletiva e banco de horas, tratamento setorial diferenciado (considerando as operações noturnas e feriados), além da postergação da migração para o modelo 5×2 para outubro de 2027.

Para a entidade, só por meio do acolhimento dessas demandas será possível preservar empregos, organizar as operações e implementar de forma sustentável o modelo promulgado em outubro. Mas os empresários da alimentação fora do lar sabem que o setor corre contra o tempo, já que a primeira fase da nova regra começa a valer em 15 de dezembro deste ano, quando a jornada semanal cai obrigatoriamente de 44 para 42 horas. Uma segunda etapa — com a redução definitiva para 40 horas — será iniciada em 16 de dezembro do ano que vem

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