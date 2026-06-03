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Lula gastou quase R$ 500 milhões em publicidade na TV desde 2023, 46% a mais que Bolsonaro. O direcionamento da verba mudou drasticamente: a Globo triplicou seus ganhos, enquanto Record teve alta de 20%. SBT e Jovem Pan viram seus contratos encolherem, num realinhamento bilionário da Secom.

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De janeiro de 2023 até maio deste ano, a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal gastou quase 500 milhões de reais em publicidade veiculada na televisão. Em três anos e cinco meses do novo mandato de Lula, o valor pago às emissoras cresceu 46% em relação aos quatro anos da presidência de Jair Bolsonaro, quando ficou em 342,8 milhões de reais.

Além do aumento de verba, o direcionamento dos gastos também mudou sob a gestão petista. Algumas emissoras de TV que prosperaram no governo Bolsonaro perderam contratos desde o retorno de Lula ao Planalto, enquanto redes que haviam sido preteridas pelo ex-presidente voltaram a receber suntuosas quantias da atual administração federal (veja a lista ao final desta reportagem). Os dados foram levantados por VEJA junto à base de dados da Secom.

Maior conglomerado midiático do Brasil, a TV Globo e suas afiliadas faturaram 229 milhões de reais com publicidade governamental nos últimos três anos e meio, representando quase metade (46%) de toda a verba para televisão no período. O lucro “global” sob Lula praticamente triplicou na comparação com a gestão Bolsonaro, que destinou 83,6 milhões de reais à emissora entre 2019 e 2022.

A Record, favorita de Jair Bolsonaro e líder em contratos da Secom sob seu governo, também faturou com a volta de Lula à presidência. Após receber 93,5 milhões de reais na gestão bolsonarista, encabeçando o ranking entre as emissoras, a segunda maior rede televisiva nacional fechou contratos que superam 111,7 milhões desde 2023, aumentando os lucros em 20% com a troca de presidente.

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Por outro lado, o SBT figura entre as TVs que perderam espaço no terceiro governo Lula. A emissora fundada por Silvio Santos já embolsou 65,6 milhões de reais em peças publicitárias da gestão petista — a soma considerável coloca a rede em terceiro lugar na tabela de lucros, mas representa 19% a menos do que os 81 milhões recebidos durante a administração Bolsonaro.

Em termos proporcionais, a maior perdedora entre as principais redes de TV foi a Jovem Pan — altamente popular entre o eleitorado bolsonarista, o grupo viu os contratos governamentais despencarem 41% no novo governo Lula, caindo de 1,1 milhão para 666.000 reais. Em contrapartida, a maior ganhadora foi a TV Cultura, cujo faturamento quadruplicou de 619.000 reais para quase 2,7 milhões.

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Quanto cada grupo de TV lucrou com Lula (e como era com Bolsonaro)

Globo: R$ 228.892.223,58 (+173,8%) Record: R$ 111.755.304,83 (+19,5%) SBT: R$ 65.660.329,09 (-19,0%) Band: R$ 38.219.411,32 (+29,1%) RedeTV: R$ 9.705.851,34 (-12,8%) CNN Brasil: R$ 3.532.518,32 (+187%) Turner: R$ 3.519.306,64 (-38,0%) EBC: R$ 3.318.307,43 (+44,9%) TV Cultura: R$ 2.686.209,23 (+334,0%) CNT: R$ 1.145.034,71 (+78,1%) Fundação Casper Libero: R$ 845.006,38 (+9,2%) Jovem Pan: R$ 666.879,02 (-40,6%) Sony: R$ 641.762,18 (-48,7%) Canção Nova: R$ 471.221,38 (-55,1%) Disney: R$ 470.614,04 (-56,8%) Discovery: R$ 450.812,12 (-77,4%) Sara Nossa Terra: R$ 444.193,04 (-65,0%) Boa Vontade: R$ 355.681,97 (-60,4%) Evangelizar: R$ 294.897,60 (-70,0%) União: R$ 276.605,54 (-51,4%) Nova Brasil: R$ 185.866,83 (+159,7%) Olé: R$ 163.895,50 (+425,8%) Mix: R$ 144.880,00 (-) Trip: R$ 106.921,44 (+49,4%) Fundação Nazaré: R$ 96.178,61 (-5,4%) Gazeta: R$ 72.245,32 (+771,7%) Feliz: R$ 34.376,49 (+4,6%) Milícia Da Imaculada: R$ 24.057,60 (+16,9%) O Povo: R$ 4.125,89 (-92,8%)