As duas apostas lançadas por Lula para tentar derrotar Flávio no segundo turno

Pouco mais de três dias após o primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou quais serão as estratégias de sua campanha contra o adversário Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, que acontecerá em 25 de outubro. A primeira rodada do pleito terminou com o senador à frente, com 47,05% dos votos válidos, contra 45,14% do petista — e um recorde de 33,4 milhões de abstenções.

Segundo o presidente, serão duas frentes principais de atuação: a convocação de apoiadores para as ruas e a pressão pelo fim da escala 6×1. A redução de jornada é a principal pauta na qual Lula busca antagonizar Flávio, cobrando o adversário explicitamente por uma posição em relação ao tema. Isso porque, enquanto senadores da oposição e representantes de setores empresariais se movimentam para esvaziar a tramitação da PEC, o senador tem buscado se descolar dos impactos negativos de tal posição, e adotado a defesa por uma “jornada flexível”.

Em vídeos publicados nesta quarta-feira, 7, Lula deu o tom da investida contra Flávio. “Você percebeu que o Congresso começou a votar o fim da escala 6×1? Eu quero saber como é que o Flávio vai votar, como ele vai orientar o PL pra votar”, disse o presidente, listando os benefícios da jornada 5×2 para o trabalhador. Em outra gravação, Lula pede a movimentação dos apoiadores. “Bora, gente, pra rua. Vamos conversar com as pessoas. Você que gosta do Brasil, que gosta da educação, que gosta da democracia, que quer continuar estudando e que quer ter um emprego de qualidade, nós vamos ganhar as eleições”, declarou.

Os vídeos foram gravados logo antes de Lula dar início ao encontro promovido junto a políticos de esquerda que também são influenciadores digitais, na manhã desta quarta, 7. O encontro contou com nomes como os deputados federais eleitos Ana Elisa (PT-MG) e Pedro Rousseff (PT-MG), além das já parlamentares Erika Hilton (PSOL-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP). A ideia é que os aliados deem um norte ao petista de como aproveitar o meio digital para ampliar as chances de vencer Flávio Bolsonaro no segundo turno.