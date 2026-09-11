As conversas e mensagens de Flávio com Vorcaro na negociação de dinheiro para o filme Dark Horse

A Polícia Federal reuniu indícios de que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve participação muito mais ativa do que publicamente alegou ao justificar sua aproximação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo dono do Master e protagonista da maior fraude bancária da história do país. Há conversas recorrentes, avaliações do ex-banqueiro sobre a relevância dos repasses financeiros milionários à cinebiografia Dark Horse e a convicção dos investigadores de que o inquérito deve ser levado adiante para apurar, entre outros pontos, suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção passiva e ativa e organização criminosa.

O sigilo das investigações contra o candidato ao Palácio do Planalto foi derrubado por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

De acordo com os policiais federais, a linha do tempo da relação de Flávio Bolsonaro com o Dark Horse pode ser resumida assim:

8 de dezembro de 2024: O publicitário Thiago Miranda, aliado de Vorcaro e investigado na esteira do escândalo do Master, entra em contato om Flávio para agendar uma reunião entre o hoje candidato e o ex-banqueiro. O assunto, diz Miranda, era o “filme do presidente”. O encontro entre Vorcaro e Flávio acabou agendado para 11 de dezembro daquele ano.

10 de dezembro de 2024: Uma mensagem atribuída a Flávio e encaminhada por Thiago Miranda a Vorcaro informa que o deputado federal bolsonarista Mário Frias, alvo recente de uma operação policial para apurar se emendas parlamentares foram desviadas para custear ilegalmente a cinebiografia, participaria da reunião.

20 de janeiro de 2025: Thiago Miranda apresenta a Vorcaro o print de uma conversa com Flávio Bolsonaro em que o senador e presidenciável cobrava resposta da equipe jurídica do ex-banqueiro sobre o financiamento da produção audiovisual.

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A partir desta data, registra a Polícia Federal, o cunhado de Vorcaro Fabiano Zettel, também investigado por sucessivos escândalos financeiros, entra na jogada. Àquela altura, as conversas giram em torno da viabilização e do acompanhamento dos repasses de dinheiro para financiar a produção.

28 de janeiro de 2025: Vorcaro diz a Zettel que o pagamento do Dark Horse é “o mais importante disparado” e que não poderia haver falhas nos repasses. O senso de urgência do ex-banqueiro se compara ao pagamento feito para o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. Conforme mostrou VEJA, Vorcaro tratava os repasses à banca de advocacia como crucial para os interesses do grupo.

Março de 2025: Miranda informa a Vorcaro que “Flavio B e Eduardo” pretendiam marcar reunião com ele a respeito do filme e – mais relevante – Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estado Unidos, dá, nas palavras da PF, “orientações sobre a gestão dos recursos” no território americano.

20 de agosto de 2025: A PF diz que neste mês há indícios de interlocução direta entre Flávio e Daniel Vorcaro. No dia 20, por exemplo, mensagens sugerem provável encontro presencial entre ambos. A resposta de Flávio: “a caminho”.

8 de setembro de 2025: Flávio encaminha mensagem de áudio a Vorcaro cobrando os pagamentos do filme. Na mensagem, o Zero Um afirma se preocupar com o risco de inadimplemento perante o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh.

15 de setembro de 2025: Thiago Miranda volta à intermediação das conversas e diz a Vorcaro que Flávio gostaria de encontrá-lo pessoalmente para mostrar o que estava sendo gravado. Uma reunião na casa do ex-dono do Master é sugerida.

16 de setembro de 2025: Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro se falam pelo telefone. O episódio coincide com a última remessa da Entre Investimentos e a Havengate.

17 de setembro de 2025: Flávio e Vorcaro trocam mensagens que indica novo encontro presencial. Novas mensagens também foram encontradas ao longo de setembro.

22 de outubro de 2025: Flávio informa a Vorcaro que precisava de novo aporte para o filme porque a produção estava “no limite”. Era o terceiro dia de gravações da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, o candidato à Presidência convida o ex-dono do Master a jantar com o ator principal da produção Jim Cazievel.

7 de novembro de 2025: Flávio envia um vídeo a Vorcaro com loas à parceria. Segundo a PF, o senador registra que “aquilo somente estaria acontecendo em razão da ajuda dele”.

16 de novembro de 2025: É véspera da primeira prisão de Daniel Vorcaro. Flávio tenta contato telefônico com o ex-banqueiro. Na sequência, envia uma mensagem: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”.