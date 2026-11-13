As contas de Marinho sobre os votos de senadoras para inviabilizar a ‘traição’ de Michelle

Rogério Marinho (PL-RN) afirma a aliados que conta com votos de cinco das nove senadoras que poderiam estar com ele, neste momento, pela presidência da Casa. Caroline de Toni (SC) e Bia Kicis (DF), ambas do PL, são tidas como favas contadas.

Outras três futuras parlamentares, todas de partidos do Centrão e que tomam posse em fevereiro, já estariam apalavradas. Nos últimos dias Marinho dialogou com nomes do PSDB, União e Republicanos.

O empenho de Marinho pelos votos femininos, na verdade, mira Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama afirma nos bastidores que só votará no coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, caso a candidatura de Tereza Cristina (PP-MS) não vá à frente.

Marinho tem como certo que Damares Alves (Republicanos-DF) e Michelle só estarão com ele, caso inviabilize um movimento de senadoras em prol de Tereza.