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A aprovação do pacote fiscal pelo Senado gerou forte reação da Confederação Nacional de Municípios. A entidade projeta perdas bilionárias na previdência e nos repasses da Lei Kandir, alertando para graves impactos na saúde e na educação. Entenda os detalhes e os próximos passos no Congresso.

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Após o Senado concluir a votação do pacote fiscal do governo federal nesta quarta-feira, 18, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) manifestou forte preocupação com os impactos das novas regras sobre as contas locais.

Entre os pontos críticos, de acordo com a entidade, estão a limitação da compensação previdenciária e o adiamento da quitação de recursos devidos às prefeituras referentes à Lei Kandir.

A primeira mudança restringe o ressarcimento entre os regimes de previdência e exige dos municípios o uso de recursos próprios para arcar com despesas maiores. Pelos cálculos da entidade, a medida deve gerar uma perda estimada de 2,9 bilhões de reais ao ano, somando cerca de 11,5 bilhões de reais até 2030.

Já em relação aos repasses da Lei Kandir, embora reconheça que as modificações no texto amenizam os atrasos nos pagamentos, a CNM avalia que a postergação dos desembolsos trará perdas financeiras às gestões locais. Pela regra aprovada, o montante de 2 bilhões de reais previsto para 2027 será pago às cidades em parcelas iguais nos três anos seguintes, completando a transferência total de 4 bilhões de reais prevista até 2030.

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Em linhas gerais, a maior entidade municipalista do país alerta que as novas regras, que seguem para análise da Câmara dos Deputados na próxima semana, podem comprometer a execução de serviços essenciais, como saúde e educação, devido à escassez de verbas.