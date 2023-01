As cinco falhas de presídio do Rio na fuga de traficantes

A fuga de três bandidos do presídio Bangu 6, no Complexo de Gericinó, ocorrida no último domingo, 29, levantou diversas questões sobre como foi possível que os condenados tivessem realizado essa ação cinematográfica. Na manhã desta terça-feira, 31, o juiz Bruno Monteiro Rulière, da Vara de Execuções Penais (VEP) deu 48h para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) dar detalhes sobre a ação dos bandidos, ao apontar “falhas grosseiras” no monitoramento de segurança do presídio.

Das inconsistências das versões apresentadas pelos agentes de segurança penal, cinco pontos são os mais cruciais para esclarecem a saída do bando de dentro de suas celas.

1 – A queda de energia

De acordo com o relato dos depoentes, a energia da penitenciária teve picos que dificultaram a visualização dos pátios, por causa das fortes chuvas. No entanto, nesta terça-feira a companhia de fornecimento de energia elétrica Light rebateu a versão e afirmou não ter registrado falta de energia no local. Na decisão do juiz, ele solicita que “observado o livro de ocorrências da unidade, a SEAP informe todas as anotações noticiando a falta de energia nos últimos três meses”. E também questiona sobre o funcionamento do gerador de energia da unidade, que deveria suprir o fornecimento em casos de falhas da Light.

2 – Os servidores

Segundo a SEAP, dos sete plantonistas escalados, dois faltaram ao trabalho, o que reduziu o número de postos de vigilância do presídio ocupados pelos agentes. Dois dias após o sumiço dos marginais, a SEAP transferiu os cinco agentes. No pedido por esclarecimentos da secretaria, o juiz da VEP descreve que “os fatos ventilados revelam um quadro que expõe fundadas suspeitas de falhas grosseiras e omissões ilícitas de servidores”.