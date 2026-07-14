As chances eleitorais de Ciro Nogueira após o escândalo do Banco Master, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data no Piauí revela cenário eleitoral disputado para o Senado, com Marcelo Castro à frente e Ciro Nogueira e Júlio César empatados na 2ª posição. Já para o governo, Rafael Fonteles lidera com folga. Entenda os detalhes e os dados completos, incluindo as denúncias contra Nogueira.

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O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, é um dos favoritos para renovar seu mandato no Senado por mais oito anos nas eleições de outubro. A pesquisa Real Time Big Data no Piauí foi divulgada nesta terça-feira, 14.

Conforme o levantamento, a corrida ao Senado pelo Piauí é liderada pelo senador Marcelo Castro (MDB), que tem 28% das intenções de voto. Em seguida vêm Ciro Nogueira (PP) e o deputado federal Júlio César de Carvalho (PSD), ambos com 21% do eleitorado.

Senador desde 2011 e presidente do PP há mais de uma década, Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da Polícia Federal em junho após investigações apontarem seu envolvimento com Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo o inquérito, o banqueiro pagava, em média, 300.000 reais por mês em propina ao senador em troca da aprovação de emendas que favoreceriam o Master, além de bancar viagens internacionais de alto padrão do piauiense à Europa e aos Estados Unidos.

Senador — Piauí (cenário único)

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Marcelo Castro (MDB): 28%

Ciro Nogueira (PP): 21%

Júlio Cesar (PSD): 21%

Tiago Junqueira (PL): 7%

Francinaldo Leão (Psol): 3%

Antonio Barros (Novo): 2%

Dionísio Piauí (DC): 1%

Jorge Lopes (PSDB): 1%

Ravenna Castro (Democratas): 1%

Antonio José Lira (Avante): 1%

Major Paulo Roberto (Mobiliza): 1%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 7%

Rafael Fonteles é favorito à reeleição para o governo estadual

Já a corrida pelo governo do Piauí é encabeçada pelo atual governador, Rafael Fonteles (PT), que tem 64% das intenções de voto no primeiro turno. O petista fica até 31 pontos à frente do segundo colocado, o ex-prefeito Joel Rodrigues (PP), presidente estadual do partido e aliado de Ciro Nogueira.

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Em confronto direto entre os principais pré-candidatos no Piauí, Fonteles tem 65% do eleitorado contra 25% de Rodrigues.

Governador — Piauí — 1º turno (cenário único)

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Rafael Fonteles (PT): 64%

Joel Rodrigues (PP): 23%

Mainha (Podemos): 2%

Toni Rodrigues (PL): 1%

Outros: 2%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/não respondeu: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Piauí entre os dias 11 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PI-06473/2026.