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As chances eleitorais de Ciro Nogueira após o escândalo do Banco Master, segundo pesquisa

Sondagem Real Time Big Data indica presidente do PP em segundo lugar na corrida ao Senado; governador Rafael Fonteles (PT) lidera disputa por novo mandato

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 08h58 | Atualizado em 14 jul 2026, 10h06
Dois homens brancos sorrindo para a câmera. À esquerda, um homem de meia-idade com cabelo escuro e camisa verde-escura. À direita, um homem mais jovem com barba e cabelo castanho, vestindo uma blusa preta com detalhes brancos e pretos na gola
O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master: PF aponta 'pacote de mimos' pagos ao parlamentar (Reprodução/Polícia Federal)
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As chances eleitorais de Ciro Nogueira após o escândalo do Banco Master, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, é um dos favoritos para renovar seu mandato no Senado por mais oito anos nas eleições de outubro. A pesquisa Real Time Big Data no Piauí foi divulgada nesta terça-feira, 14.

Conforme o levantamento, a corrida ao Senado pelo Piauí é liderada pelo senador Marcelo Castro (MDB), que tem 28% das intenções de voto. Em seguida vêm Ciro Nogueira (PP) e o deputado federal Júlio César de Carvalho (PSD), ambos com 21% do eleitorado.

Senador desde 2011 e presidente do PP há mais de uma década, Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da Polícia Federal em junho após investigações apontarem seu envolvimento com Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo o inquérito, o banqueiro pagava, em média, 300.000 reais por mês em propina ao senador em troca da aprovação de emendas que favoreceriam o Master, além de bancar viagens internacionais de alto padrão do piauiense à Europa e aos Estados Unidos.

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Senador — Piauí (cenário único)

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  • Marcelo Castro (MDB): 28%
  • Ciro Nogueira (PP): 21%
  • Júlio Cesar (PSD): 21%
  • Tiago Junqueira (PL): 7%
  • Francinaldo Leão (Psol): 3%
  • Antonio Barros (Novo): 2%
  • Dionísio Piauí (DC): 1%
  • Jorge Lopes (PSDB): 1%
  • Ravenna Castro (Democratas): 1%
  • Antonio José Lira (Avante): 1%
  • Major Paulo Roberto (Mobiliza): 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sabe/não respondeu: 7%

Rafael Fonteles é favorito à reeleição para o governo estadual

Já a corrida pelo governo do Piauí é encabeçada pelo atual governador, Rafael Fonteles (PT), que tem 64% das intenções de voto no primeiro turno. O petista fica até 31 pontos à frente do segundo colocado, o ex-prefeito Joel Rodrigues (PP), presidente estadual do partido e aliado de Ciro Nogueira.

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Em confronto direto entre os principais pré-candidatos no Piauí, Fonteles tem 65% do eleitorado contra 25% de Rodrigues.

Governador — Piauí — 1º turno (cenário único)

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  • Rafael Fonteles (PT): 64%
  • Joel Rodrigues (PP): 23%
  • Mainha (Podemos): 2%
  • Toni Rodrigues (PL): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Piauí entre os dias 11 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PI-06473/2026.

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