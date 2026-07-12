As ausências notadas por Michel Temer no lançamento do filme ‘963 Dias’

O ex-presidente Michel Temer, segundo aliados, ficou desapontado com as ausências do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, no lançamento do filme 963 Dias, sobre a passagem dele

pelo Planalto, ocorrido há duas semanas.

O evento reuniu uma legião de políticos, empresários, autoridades e figurões da sociedade em São Paulo.

A produção vai estrear nos cinemas em dez capitais brasileiras, a partir de setembro deste ano, e busca ressignificar a imagem do que foi a gestão de Temer no Planalto, deixando de lado a narrativa de golpe criada pelo PT e valorizando o legado de reformas no período.

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O filme foi exibido em avant-première no fim de junho em três salas reservadas do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Além de Freitas, a produção tem depoimentos de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, de chefes de Estado de outros países e figuras que foram importantes na política no período do governo.