As agendas de Michelle na casa de um conhecido empresário de Brasília

Candidata ao Senado no Distrito Federal, Michelle Bolsonaro está mais próxima do que nunca do empresário Cesin Sarkis e de sua família.

Sarkis é conhecido no ramo da construção no Centro-Oeste e tem aberto as portas de sua mansão em Brasília para eventos com Michelle.

O primeiro debate de candidatos a governador, por exemplo, Michelle acompanhou na casa de Sarkis.

A ex-primeira-dama também tem contado com os contados que fez no universo evangélico para realizar agendas discretas de campanha em igrejas.

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Michelle, aliás, ainda não definiu seu marqueteiro nem roteiro para a campanha ao Senado no Distrito Federal.