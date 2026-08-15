As agendas de Michelle na casa de um conhecido empresário de Brasília
Ex-primeira-dama está mais próxima do que nunca do empresário Cesin Sarkis e de sua família
Candidata ao Senado no Distrito Federal, Michelle Bolsonaro está mais próxima do que nunca do empresário Cesin Sarkis e de sua família.
Sarkis é conhecido no ramo da construção no Centro-Oeste e tem aberto as portas de sua mansão em Brasília para eventos com Michelle.
O primeiro debate de candidatos a governador, por exemplo, Michelle acompanhou na casa de Sarkis.
A ex-primeira-dama também tem contado com os contados que fez no universo evangélico para realizar agendas discretas de campanha em igrejas.
Michelle, aliás, ainda não definiu seu marqueteiro nem roteiro para a campanha ao Senado no Distrito Federal.