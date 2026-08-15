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Brasil

As agendas de Michelle na casa de um conhecido empresário de Brasília

Ex-primeira-dama está mais próxima do que nunca do empresário Cesin Sarkis e de sua família

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 16h01 | Atualizado em 15 ago 2026, 17h01
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro: "Eles me tratam como se eu fosse idiota"
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro: "Eles me tratam como se eu fosse idiota" (PL Mulher/Divulgação)
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As agendas de Michelle na casa de um conhecido empresário de Brasília Priorizar nos meus resultados Google

Candidata ao Senado no Distrito Federal, Michelle Bolsonaro está mais próxima do que nunca do empresário Cesin Sarkis e de sua família.

Sarkis é conhecido no ramo da construção no Centro-Oeste e tem aberto as portas de sua mansão em Brasília para eventos com Michelle.

O primeiro debate de candidatos a governador, por exemplo, Michelle acompanhou na casa de Sarkis.

A ex-primeira-dama também tem contado com os contados que fez no universo evangélico para realizar agendas discretas de campanha em igrejas.

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Michelle, aliás, ainda não definiu seu marqueteiro nem roteiro para a campanha ao Senado no Distrito Federal.

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