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Brasil

Artista brasileiro vai pintar mural sobre trabalho informal no México

Fernando Sawaya irá expor resultado de pesquisa no Festival Cultural de Calaveras

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 16h30
Mural colorido em muro de rua com sete pessoas caminhando, carregando guarda-sol amarelo, bolsas, mochilas e pranchas de surf. O fundo do mural é branco, vermelho, azul e amarelo, com céu azul e árvores acima
Projeção de como será o mural de Fernando Sawaya  (Reprodução/Divulgação)
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O artista plástico brasileiro Fernando Sawaya pintará um muro permanente de 4 metros de altura por 10 metros de comprimento no México, retratando o tema do trabalho informal no Brasil.

A iniciativa faz parte do Festival Cultural de Calaveras 2026, realizado de 30 de outubro a 8 de novembro na cidade de Aguascalientes.

A obra, que permanecerá exposta na cidade, é resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo artista sobre o trabalho informal em diferentes países da América Latina e busca dar visibilidade a profissionais que, embora sejam parte essencial da dinâmica urbana, muitas vezes permanecem à margem das narrativas sobre as cidades.

“Eu faço uma investigação artística chamada de Cotidiano Informal, que tem como ponto de partida registros fotográficos próprios e a observação de personagens que ocupam as ruas e movimentam a economia das cidades. Ao transformar esses trabalhadores em protagonistas de grandes murais e obras, eu proponho uma mudança de perspectiva sobre o espaço urbano e as pessoas que o constroem diariamente”, explica Sawaya.

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O artista tem murais expostos em diversas cidades brasileiras e em países da América Latina, Europa e África.

Em sua 32ª edição, o Festival Cultural de Calaveras celebra a obra de José Guadalupe Posada, artista mexicano reconhecido por suas gravuras e pela criação da icônica Catrina, figura que se tornou um dos principais símbolos da cultura mexicana e das tradições relacionadas ao Dia dos Mortos.

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