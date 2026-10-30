Artista brasileiro vai pintar mural sobre trabalho informal no México

O artista plástico brasileiro Fernando Sawaya pintará um muro permanente de 4 metros de altura por 10 metros de comprimento no México, retratando o tema do trabalho informal no Brasil.

A iniciativa faz parte do Festival Cultural de Calaveras 2026, realizado de 30 de outubro a 8 de novembro na cidade de Aguascalientes.

A obra, que permanecerá exposta na cidade, é resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo artista sobre o trabalho informal em diferentes países da América Latina e busca dar visibilidade a profissionais que, embora sejam parte essencial da dinâmica urbana, muitas vezes permanecem à margem das narrativas sobre as cidades.

“Eu faço uma investigação artística chamada de Cotidiano Informal, que tem como ponto de partida registros fotográficos próprios e a observação de personagens que ocupam as ruas e movimentam a economia das cidades. Ao transformar esses trabalhadores em protagonistas de grandes murais e obras, eu proponho uma mudança de perspectiva sobre o espaço urbano e as pessoas que o constroem diariamente”, explica Sawaya.

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O artista tem murais expostos em diversas cidades brasileiras e em países da América Latina, Europa e África.

Em sua 32ª edição, o Festival Cultural de Calaveras celebra a obra de José Guadalupe Posada, artista mexicano reconhecido por suas gravuras e pela criação da icônica Catrina, figura que se tornou um dos principais símbolos da cultura mexicana e das tradições relacionadas ao Dia dos Mortos.