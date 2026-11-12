Articulação da ABNT destrava acordo de normas técnicas entre Mercosul e Europa

O Mercosul está retomando um acordo de cooperação técnica firmado com entidades europeias em 2011 que permaneceu inativo por anos, sem agenda prática. A iniciativa busca fomentar a harmonização de regras, o intercâmbio de dados e a presença em comitês técnicos mútuos.

O diálogo foi reabilitado no mês passado, em Bruxelas, após um encontro entre líderes europeus e o presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Mario William Esper. Agora, a expectativa é que reuniões sejam realizadas com os países sul-americanos ainda antes do fim de 2026. Esses encontros serviriam para que as nações do bloco estabeleçam prioridades antes de uma nova rodada com os europeus, prevista para janeiro do ano que vem.

Um dos pleitos defendidos por Esper é a inclusão de suporte financeiro e tecnológico para modernizar digitalmente as entidades de normalização da região. O tema será debatido no Fórum Acordo Mercosul-UE, do qual o dirigente participa no início de dezembro, em Lisboa, dividindo um painel com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Cueva.