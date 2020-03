Arthur “Mamãe Falei” lança programa para convocar candidatos a vereador

O deputado estadual e youtuber Arthur ‘Mamãe Falei’ do Val, deve disputar a prefeitura de São Paulo pelo Patriota em 2020. E, para garantir uma possível base para seu governo, lançou nesta terça-feira (4) um programa para angariar e selecionar pré-candidaturas para a Câmara.

Com o nome de MudeSP, a iniciativa conseguiu a inscrição de mil nomes após um anúncio ser feito pelo deputado, em seu ‘modo youtuber’, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Expulso do DEM no ano passado, “Mamãe Falei” do Val se envolveu recentemente em uma polêmica que o levou ao Conselho de Ética da Alesp. Durante uma plenária, afirmou no púlpito: “tem rachadinhas para todos os lados e nepotismo cruzado adoidado”. No entanto, não apresentou provas.

