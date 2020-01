Artemisa Xakriabá, uma das mais promissoras lideranças indígenas do país

Havia excesso de peso na bagagem da jovem militante indígena Artemisa Xakriabá em sua primeira viagem internacional, aos Estados Unidos, realizada em setembro passado. Não, não eram quilos a mais, traduzidos na forma de algum exagero na quantidade de peças escolhidas na hora de arrumar as malas. Está-se falando aqui da importância simbólica do que Artemisa — nascida na Terra Xakriabá, em São João das Missões (MG) — levava quando embarcou rumo à maior potência do mundo. Convidada para participar da Cúpula do Clima, que antecedeu a Assembleia-Geral das Nações Unidas, ela soube que no evento seria apresentada à sueca Greta Thunberg, de 16 anos, a adolescente que se tornou o principal rosto do planeta quando o assunto é meio ambiente. A brasileira já tinha ouvido falar de Greta, no entanto não conhecia detalhes de sua atuação. Quando se inteirou das manifestações que a ativista nórdica promove todas as sextas-feiras em favor da natureza, e que se espalham pelo globo, decidiu presenteá-la com um colar de sementes de açaí: era uma forma de saudar Greta usando um elemento representativo da região amazônica, que ambas defendem contra a ameaça de destruição. A sueca se emocionou, e as duas conversaram. “Não há diferença entre mim e ela. A gente luta por uma questão só, a proteção da Terra”, ressalta Artemisa.

Antes da Cúpula, que teve lugar em Nova York, a representante da tribo xakriabá foi a Washington. Na capital americana, entregou uma carta aberta, escrita por representantes indígenas, ao senador democrata Ed Markey — que a recebeu em nome do Congresso —, pedindo providências contra o aquecimento global. “Você tem o poder de adotar acordos internacionais importantes e liderar a regulamentação ambiental. Você tem o poder de contribuir com tecnologia e inovação de ponta para a luta contra as mudanças climáticas, e tem o poder de apoiar-nos, as comunidades indígenas e locais que protegem um terço das florestas tropicais do mundo”, escreveu o grupo.

No evento da ONU, ela conheceu a adolescente sueca Greta Thunberg e se identificou com sua luta pelo planeta

O convite para que Artemisa fosse aos Estados Unidos veio depois de ela ter participado, em Brasília, um mês antes da Cúpula do Clima, da primeira Marcha das Mulheres Indígenas — ao lado de sua tia, Célia Xakriabá, liderança inconteste dos nativos, e de Sônia Guajajara, indígena que se candidatou a vice-presidente em 2018, na chapa de Guilherme Boulos (PSOL). A recepção em solo americano surpreendeu Artemisa. “Sofri menos preconceito lá do que no Brasil”, diz a jovem. Aluna de um cursinho pré-vestibular em Ribeirão Preto (SP), onde vive com os tios, ela pretende fazer psicologia — e retornar às terras de sua tribo. “O suicídio é um problema sério dentro da nossa região. Quero me formar nessa área para poder ajudar o meu povo a lidar com as questões da mente”, explica. Mesmo com planos para o futuro, Artemisa tem medo dos rumos da política brasileira em relação aos indígenas. “Consideramos que estamos lutando desde 1500”, afirma.

Ainda menina, a representante do povo xakriabá se acostumou a participar de iniciativas em defesa do meio ambiente, como o reflorestamento. Ao se mudar para o interior paulista, Artemisa tinha como meta encontrar melhores oportunidades de estudo. No cenário urbano, doenças respiratórias como a asma começaram a fazer parte de seu dia a dia. Ao descobrir que a poluição estava afetando sua saúde, ela resolveu se engajar na luta em prol do verde. E se encontrou como militante. Contudo, por mais incrível que possa parecer, suas origens nem sempre são vistas como um fator de legitimidade para seu empenho ambientalista. “Muitas pessoas chegam a dizer que não sou índia, por causa da cor da minha pele, e das minhas feições, que escapam do estereótipo dos nativos” , relata Artemisa. “Quando estou pintada, começam a rir de mim”, queixa-se. O bullying, entretanto — ele, sim, selvagem —, não tira seu foco. Em outras palavras, não lhe pesa nada.

Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020, edição nº 2668