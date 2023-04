Armeiro de maior milícia do Rio é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) mira, em operação deflagrada nesta terça-feira, 04, um policial militar do 27º BPM, de Santa Cruz, que é suspeito vender e guardar armas e munições para “Bonde do Zinho”, milícia que atua na Zona Oeste do Rio. Nas diligências, os agentes encontraram, em um armário sem identificação, materiais que não fazem parte do acervo patrimonial do batalhão – munição calibre 762, capas de colete, carregador de fuzil AK-47, carregador de pistola e rádios de comunicação. São cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o policial, que não teve o nome revelado.

Segundo as investigações da PF, o policial prestaria apoio logístico à milícia do Zinho, a maior e mais poderosa do Rio de Janeiro, guardando materiais balísticos e negociando armas. A Superintendência Regional da PF no Rio vai analisar o material apreendido para poder identificar possíveis parceiros do agente suspeito de corrupção. Berço da milícia fluminense, a Zona Oeste ocupa cerca de 50% do território da capital do estado e abriga cerca dois milhões de pessoas, cuja maioria lida incessantemente com a falta de segurança.