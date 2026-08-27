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Brasil

Apresentadora da Globo anuncia morte da irmã gêmea duas semanas antes de aniversário

Daniela Ungaretti compartilhou perda nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 27 ago 2026, 17h54
Mulher loira sorridente, vestindo blusa de tricô cor de pêssego e saia marrom de couro com cinto, posa em frente a um telão azul com o logotipo rb em branco
A apresentadora Daniela Ungaretti (Reprodução/Instagram)
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A apresentadora Daniela Ungaretti surpreendeu ao anunciar a morte de sua irmã gêmea, Juliana, na madrugada da última segunda-feira, 24. Responsável por conduzir o RBS Notícias, telejornal noturno da afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, Daniela revelou a perda ao explicar a razão de sua ausência do programa em uma publicação no Instagram, explicando que a tragédia aconteceu duas semanas antes do aniversário da dupla, em 8 de setembro.

“Tem muita gente me perguntando por aqui onde é que eu estou, por que eu não estou no jornal, e a verdade é que essa semana a nossa família passou por um momento muito, mas muito difícil. A minha irmã gêmea, aquela que vocês têm muita curiosidade, que sempre perguntam, nos deixou”, explicou Daniela. “Infelizmente não vou ter minha irmã aqui comigo para comemorar os nossos 50. Mas o que me conforta é que eu acredito num reencontro, eu acredito que existe um lugar melhor, onde todos nós vamos nos reencontrar”, completou.

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