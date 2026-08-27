Apresentadora da Globo anuncia morte da irmã gêmea duas semanas antes de aniversário

A apresentadora Daniela Ungaretti surpreendeu ao anunciar a morte de sua irmã gêmea, Juliana, na madrugada da última segunda-feira, 24. Responsável por conduzir o RBS Notícias, telejornal noturno da afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, Daniela revelou a perda ao explicar a razão de sua ausência do programa em uma publicação no Instagram, explicando que a tragédia aconteceu duas semanas antes do aniversário da dupla, em 8 de setembro.

“Tem muita gente me perguntando por aqui onde é que eu estou, por que eu não estou no jornal, e a verdade é que essa semana a nossa família passou por um momento muito, mas muito difícil. A minha irmã gêmea, aquela que vocês têm muita curiosidade, que sempre perguntam, nos deixou”, explicou Daniela. “Infelizmente não vou ter minha irmã aqui comigo para comemorar os nossos 50. Mas o que me conforta é que eu acredito num reencontro, eu acredito que existe um lugar melhor, onde todos nós vamos nos reencontrar”, completou.

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