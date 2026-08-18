Apreensão de 700 kg de cocaína no Porto de Santos mobiliza PF

Ler Resumo





A Polícia Federal apreendeu 702 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga, encontrada em um contêiner de café, tinha como destino a Turquia, com escala na Bélgica. A PF investigará o caso para identificar os responsáveis por essa tentativa de tráfico internacional. Leia a matéria completa para mais detalhes sobre a operação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, 18, cerca de 702 quilos de cocaína durante a inspeção de cargas no Porto de Santos (SP).

A droga tinha como destino final a Turquia, com transbordo previsto para o complexo portuário de Antuérpia, na região norte da Bélgica.

Os agentes da PF encontraram os entorpecentes em um contêiner carregado com café. A corporação informou que a unidade de Santos vai instaurar um inquérito para apurar o episódio e apontar os envolvidos pela tentativa de tráfico internacional de drogas.