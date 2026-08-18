Apreensão de 700 kg de cocaína no Porto de Santos mobiliza PF
Droga tinha como destino final a Turquia; inquérito vai apurar os responsáveis pela tentativa de tráfico internacional
A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, 18, cerca de 702 quilos de cocaína durante a inspeção de cargas no Porto de Santos (SP).
A droga tinha como destino final a Turquia, com transbordo previsto para o complexo portuário de Antuérpia, na região norte da Bélgica.
Os agentes da PF encontraram os entorpecentes em um contêiner carregado com café. A corporação informou que a unidade de Santos vai instaurar um inquérito para apurar o episódio e apontar os envolvidos pela tentativa de tráfico internacional de drogas.