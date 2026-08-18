É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Após um ano, polícia prende suspeitos de matar homens que foram cobrar uma dívida no Paraná

Caso mobilizou autoridades por meses; foragidos foram encontrados em áreas rurais do estado de São Paulo

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 10h42
Três amigos desaparecidos (Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira e Rafael Juliano Marascalchi) após saírem de São Paulo para cobrar dívida no Paraná
Três amigos desaparecidos (Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira e Rafael Juliano Marascalchi) após saírem de São Paulo para cobrar dívida no Paraná (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Após um ano, polícia prende suspeitos de matar homens que foram cobrar uma dívida no Paraná Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil prendeu quatro homens que estavam foragidos pelos assassinatos de quatro cobradores irregulares de dívidas em Icaraíma, no noroeste do Paraná, em agosto de 2025. As prisões foram feitas nas primeiras horas desta terça-feira, 18, e levam ao fim um caso que mobilizou as autoridades e a imprensa por meses.

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, foram localizados em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, em São Paulo. Outro filho de Antônio foi preso em Santa Bárbara do Oeste, também no estado de São Paulo. E o quarto suspeito identificado já estava preso por outro crime.

“Desde a identificação dos suspeitos, a polícia permaneceu empenhada em sua localização e empregou todos os recursos disponíveis para sua prisão”, afirmou o delegado Izaias Cordeiro, chefe da Subdivisão Policial de Umuarama, região que abrange o território de Icaraíma.

Siga

Segundo as autoridades, os foragidos foram localizados após serem feitos “levantamentos de inteligência” e “monitoramento”. A polícia ainda não deu outros detalhes sobre suas ações. “Durante a ação em Rio das Pedras, pai e filho tentaram empreender fuga e foram capturados em meio à mata”, relatou ainda o delegado Thiago Teixeira, do departamento de Operações Especiais.

O caso teve início há um ano, quando quatro homens que atuavam como cobradores irregulares de dívidas, uma espécie de jagunços, desapareceram após irem de São Paulo para Icaraíma para realizar a cobrança do valor referente à compra de um terreno rural.

Continua após a publicidade

Os principais suspeitos também logo desapareceram, e, dias depois, a polícia encontrou os corpos das vítimas soterrados em bunkers que existem na região por causa de uma rota do tráfico de drogas internacional — outros criminosos usam esses espaços para esconder drogas que precisam transportar por lá.

O caso teve diversas reviravoltas, sendo uma delas uma carta anônima, que chegou à polícia com indicativos de onde os corpos poderiam ser encontrados, após dias em que as autoridades trabalhavam sem qualquer avanço nas investigações.

Leia também: Um dos cobradores de dívida sabia que ia morrer, diz advogada 

Continua após a publicidade

Leia também: Polícia investiga ao menos cinco pessoas pelas mortes dos cobradores; saiba quem

Leia também: Quem é quem no mistério sobre cobrança de dívida no PR

Relembre o caso

Três amigos desapareceram após viajarem de São Paulo ao Paraná para cobrar uma dívida de 255. 000 reais. Eles foram contratados por um homem — o quarto que desapareceu — para fazer a cobrança do débito, relativo a uma transação envolvendo um imóvel rural. A polícia trabalhava com a principal hipótese de que os devedores tenham matado os quatro.

Continua após a publicidade

Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira e Rafael Juliano Marascalchi trabalhavam irregularmente há pelo menos treze anos fazendo cobranças de dívidas de modo agressivo e persuasivo, segundo a polícia. Eles foram contratados por um morador de Icaraíma, no noroeste do Paraná, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, para que cobrassem o valor de um terreno rural da cidade que ele vendeu à família Buscariollo, moradora da região.

Os três amigos saíram de São José do Rio Preto, em São Paulo, e chegaram a Icaraíma no dia 4 de agosto, quando já entraram em contato com os devedores. Sem resultado, eles voltaram no dia seguinte para continuar a cobrança, mas, desde então, perderam contato com os familiares — momento em que o desaparecimento deles foi informado à polícia.

“Os familiares deles contribuíram [com as investigações] (… ). Nenhum dos cobradores esclareceu exatamente a suas esposas qual era o exato objeto da cobrança. Eles falaram para elas de forma genérica que estavam vindo para o Paraná para cobrar uma dívida que tinha relação com um imóvel, mas não passaram para elas as minúcias do negócio que poderiam ajudar nas investigações”, explicou o delegado Gabriel Menezes na época.

Continua após a publicidade

Enquanto viajavam para o Paraná, os três homens fizeram uma foto no carro (imagem acima) e publicaram nas redes sociais.

Do outro lado, os familiares do contratante, Alencar de Souza, também informaram o desaparecimento dele desde o meio-dia do dia 4. As últimas pessoas que tiveram contato com ele teriam sido Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, respectivamente, quando ele teria cobrado pessoalmente o valor que eles deviam.

Ambos foram ouvidos pela polícia assim que os desaparecimentos foram notificados e disseram não ter qualquer relação com a compra do terreno. Eles teriam indicado outras duas pessoas da família como devedoras do caso. Pai e filho foram liberados, mas, em seguida, as autoridades abriram mandados de prisão preventiva contra eles — quando os policiais foram até a casa deles, no entanto, não encontraram mais nenhuma pessoa da família. Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo passaram a ser considerados foragidos.

Continua após a publicidade

Os corpos das quatro vítimas foram encontrados enterrados em 19 de setembro, a 500 metros de onde o carro deles também foi encontrado, enterrado lateralmente, dias antes. Uma carta anônima foi entregue à polícia, ajudando-a a chegar à região.

Publicidade
TAGS:
Crime
Maquiavel
Paraná
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).