Após tragédia em janeiro, dois morrem em novo acidente em Capitólio (MG)

A falta de segurança nos passeios de barco no município de Capitólio, em Minas Gerais, provocou a morte de duas pessoas no início da noite de sábado, 18, depois que uma embarcação virou por não suportar o peso dos passageiros. Foi a segunda tragédia registrada no local este ano. Em janeiro, dez pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após o deslizamento de parte de rochas de um cânion, que atingiu quatro lanchas.

Desta vez, a fatalidade aconteceu após uma lacha com quatorze passageiros apresentar problemas mecânicos. Os condutores pediram socorro a outra embarcação para resgatar os passageiros. A outra embarcação era uma chalana, que já estava com outros dez passageiros. O acidente ocorreu na região da Cachoeirinha, no Lago de Furnas, em Capitólio.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) informou que a pequena embarcação não suportou o peso dos passageiros. “Uma chalana com outros dez passageiros foi ao encontro da lancha à deriva e, no momento do transbordo dos passageiros, a chalana não suportou o peso e virou”, informou a Ameg.

Quando a chalana virou, dois passageiros, um homem de Guarulhos (SP) e uma mulher de Paranaguaçu (MG), ficaram debaixo da embarcação, não conseguiram sair e se afogaram. “Imediatamente após ciência do acidente, o prefeito de Capitólio, juntamente com integrantes da Secretaria Municipal de Saúde do Município deslocaram para o local da ocorrência, onde prestaram auxílio às vítimas e acompanharam os trabalhos do SAMU, Marinha do Brasil e da Perícia Técnica da Polícia Civil”, informou a Ameg.

Segundo a associação, os marinheiros escalados para socorrer as vítimas tentaram reanimar o homem e a mulher que tinham se afogado, até a chegada do SAMU, que confirmou os óbitos. As demais vítimas sofreram apenas escoriações leves.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Silva (PP), lamentou o ocorrido: “Nosso respeito às famílias enlutadas neste acidente. Temos trabalhado constantemente para aumentar a segurança na região. Todas as embarcações são obrigadas a fornecer coletes salva-vidas em número suficiente para todos os passageiros e tripulação”, disse.