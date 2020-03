Após sugerir adiamento, Bolsonaro endossa protestos a seu favor no Twitter

Três dias depois de ter desestimulado os manifestantes a saírem às ruas por causa da propagação do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter neste domingo, dia 15, para endossar atos que estão sendo realizados a favor do seu governo. O presidente publicou um vídeo de motociclista com bandeiras verde e amarelo em protesto em Belém, no Pará.

Deputados bolsonaristas, como Éder Mauro e Marco Feliciano, também ignoraram os apelos e postaram imagens de protestos em Belém e Ribeirão Preto, com o lema “BolsonaroDay”. “Contra tudo e contra todos, contra todo o sistema que se mobilizou para impedir, as manifestações pró-Bolsonaro são mantidas em 259 cidades”, escreveu Feliciano em seu perfil no Twitter.

Na quinta-feira, utilizando uma máscara branca, o presidente sugeriu aos movimentos de rua que suspendessem as manifestações marcadas para este domingo. “O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão para atender todo mundo. Se o governo não tomar nenhuma providência, sobe, depois não dá mais e o sistema não suporta”, disse o presidente em live no Facebook. “Uma das ideias é adiar, suspender. Depois de um mês, dois meses, faz”, completou ele, ressalvando que o “movimento não é meu” e que não queria ser apontado como culpado caso houvesse uma explosão de pacientes com covid-19 .

Na ocasião, a maior parte das lideranças dos movimentos atendeu à recomendação do presidente, mas alguns militantes decidiram ir às ruas neste domingo para protestar em apoio ao presidente e contra parlamentares do chamado “centrão”, mesmo diante do alerta das autoridades de que haverá um crescimento exponencial nos casos de coronavírus no país nas próximas semanas. Há registros de aglomerações no Rio de Janeiro e Brasília, além de Belém.