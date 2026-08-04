Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Brasil

Após Republicanos e PP, Podemos também descarta apoio a Flávio Bolsonaro

Presidente Renata Abreu diz que país precisa de diálogo 'maior do que a disputa política e ideológica'; decisão praticamente encerra busca do PL por outra sigla

Por Laila Nery 4 ago 2026, 20h17 | Atualizado em 4 ago 2026, 21h07
A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos
A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos (Podemos/Divulgação)
Continua após publicidade
Após Republicanos e PP, Podemos também descarta apoio a Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O Podemos decidiu permanecer neutro na eleição presidencial de 2026 e descartou a possibilidade de integrar a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL), impondo mais um revés à estratégia do pré-candidato de ampliar sua coligação na reta final das convenções partidárias.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 4, em um vídeo divulgado pela presidente da sigla, a deputada federal Renata Abreu. Ela afirma que a decisão foi tomada após consulta aos diretórios estaduais.

Nas últimas semanas, a campanha de Flávio intensificou as conversas com o Podemos. A principal aposta era convencer Renata a ocupar a vaga de candidata a vice-presidente na chapa. O nome chegou a ser discutido entre dirigentes das duas siglas, mas nunca houve consenso sobre a composição.

Continua após a publicidade

Ao divulgar a decisão, Renata afirmou que a neutralidade foi construída “de forma coletiva” e precedida de consultas às lideranças estaduais, parlamentares, vereadores e filiados da legenda. “Nas últimas semanas ouvimos os nossos diretórios estaduais, conversamos com as nossas lideranças, parlamentares, vereadores e filiados em todo o país. Fizemos aquilo em que sempre acreditamos: antes de decidir é preciso ouvir. E, quanto mais ouvimos, mais tivemos a certeza de uma coisa: os desafios que o nosso país enfrenta são muito maiores do que a disputa política e ideológica que estamos vendo”, afirmou.

Siga

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

A presidente do Podemos cita ainda que problemas enfrentados pela população, como a situação de mães atípicas, mulheres vítimas de violência e empreendedores, extrapolam a polarização política e exigem respostas concretas. “Essas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre política, mas compartilham a mesma expectativa: querem que a política seja capaz de resolver problemas. É exatamente nisso que o Podemos acredita”, declarou.

A líder do Podemos afirma ainda que a decisão preserva a unidade interna do partido sem abrir mão de seus princípios e reforça a defesa do diálogo entre diferentes correntes políticas.

Continua após a publicidade

A definição do Podemos amplia o isolamento de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Nos últimos dias, Progressistas, Republicanos e, agora, o Podemos optaram por não integrar a chapa do senador, frustrando a estratégia do PL de construir uma aliança mais ampla antes do encerramento das convenções partidárias. Com isso, a possibilidade de o candidato ter um vice filiado a outra legenda torna-se cada vez mais remota.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Podemos
PP
Republicanos
União Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).