Após Republicanos e PP, Podemos também descarta apoio a Flávio Bolsonaro

O Podemos decidiu permanecer neutro na eleição presidencial de 2026 e descartou a possibilidade de integrar a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL), impondo mais um revés à estratégia do pré-candidato de ampliar sua coligação na reta final das convenções partidárias.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 4, em um vídeo divulgado pela presidente da sigla, a deputada federal Renata Abreu. Ela afirma que a decisão foi tomada após consulta aos diretórios estaduais.

Nas últimas semanas, a campanha de Flávio intensificou as conversas com o Podemos. A principal aposta era convencer Renata a ocupar a vaga de candidata a vice-presidente na chapa. O nome chegou a ser discutido entre dirigentes das duas siglas, mas nunca houve consenso sobre a composição.

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Ao divulgar a decisão, Renata afirmou que a neutralidade foi construída “de forma coletiva” e precedida de consultas às lideranças estaduais, parlamentares, vereadores e filiados da legenda. “Nas últimas semanas ouvimos os nossos diretórios estaduais, conversamos com as nossas lideranças, parlamentares, vereadores e filiados em todo o país. Fizemos aquilo em que sempre acreditamos: antes de decidir é preciso ouvir. E, quanto mais ouvimos, mais tivemos a certeza de uma coisa: os desafios que o nosso país enfrenta são muito maiores do que a disputa política e ideológica que estamos vendo”, afirmou.

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A presidente do Podemos cita ainda que problemas enfrentados pela população, como a situação de mães atípicas, mulheres vítimas de violência e empreendedores, extrapolam a polarização política e exigem respostas concretas. “Essas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre política, mas compartilham a mesma expectativa: querem que a política seja capaz de resolver problemas. É exatamente nisso que o Podemos acredita”, declarou.

A líder do Podemos afirma ainda que a decisão preserva a unidade interna do partido sem abrir mão de seus princípios e reforça a defesa do diálogo entre diferentes correntes políticas.

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A definição do Podemos amplia o isolamento de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Nos últimos dias, Progressistas, Republicanos e, agora, o Podemos optaram por não integrar a chapa do senador, frustrando a estratégia do PL de construir uma aliança mais ampla antes do encerramento das convenções partidárias. Com isso, a possibilidade de o candidato ter um vice filiado a outra legenda torna-se cada vez mais remota.