Após prisão de Verônica Costa, ex-marido relata ‘alívio’ e relembra tortura: ‘Dor que não passa’

O ex-marido de Verônica Costa (PL), Márcio Costa, reagiu nesta quinta-feira, 24, à decisão da Justiça de emitir um mandado de prisão contra a empresária. A ex-vereadora foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão por torturar Márcio em fevereiro de 2011. Ela foi encontrada e presa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, após ser considerada foragida — na fuga, trocou de carro quatro vezes para tentar despistar a polícia.

“Sou o Márcio Costa, a pessoa que a Verônica Costa torturou. Não é comemoração. É alívio. Esperei tempo demais por esse momento. Foram anos carregando em silêncio uma dor que não passa, uma ferida que não se apaga. Hoje, com a palavra final da Justiça, eu não celebro, apenas respiro. Que a verdade permaneça e que a dor de tantos anos não seja em vão”, escreveu ele nas redes sociais.

O mandado de prisão foi emitido pela Justiça do Rio após o esgotamento da possibilidade de recurso — ou seja, o processo passou a transitar em julgado. A Polícia Civil foi à casa de Veronica, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, para cumprir a ordem ainda na quarta-feira, 24, mas ela não foi encontrada no local. Ela foi encontrada por volta das 20h de quinta, em Araras, distrito de Petrópolis.

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Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em fevereiro de 2011, Márcio foi atraído ao quarto do casal, onde foi amordaçado e vendado, tendo também as mãos amarradas, por Veronica e familiares. Ele foi mantido em cárcere privado, ameaçado e torturado — de acordo com a denúncia, os envolvidos borrifaram inseticida no seu rosto, jogaram gasolina no seu corpo e afundaram sua cabeça na água do vaso sanitário e na banheira — por um suposto caso extraconjugal e desvio de dinheiro arrecadado na campanha eleitoral.

Veronica foi condenada a 5 anos e 10 meses de prisão em 2019. Já em 2023, após um recurso do MPRJ, a pena aumentou para 10 anos e 8 meses em regime fechado. Na época, os desembargadores mantiveram a perda do mandato no Legislativo. Bruno Chaves Ribeiro, irmão de Veronica, também recebeu 10 anos e 8 meses, ao passo que Tatiane Chaves Ribeiro, irmã da ex-vereadora; Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane; e o padrasto, Sebastião de Oliveira Evangelista, foram condenados a 10 anos.