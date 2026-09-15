Após pressão por adiamento, STF decide se abre investigação contra Alexandre de Moraes

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O STF realiza uma sessão extraordinária inédita para analisar o relatório da PF que detalha as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. É a primeira vez que a Corte considera abrir investigação contra um de seus próprios membros, em um julgamento marcado por intensa movimentação e expectativas de pedido de vista.

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O STF realiza nesta terça-feira, a partir das 10h, uma sessão extraordinária para analisar o relatório da PF que detalhou as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

É a primeira vez que a Corte vai analisar a possível abertura de uma investigação contra um de seus próprios integrantes.

Nos últimos dias, houve uma intensa movimentação entre os ministros, principalmente os mais próximos de Moraes, para adiar o julgamento ou mudar sua configuração.

Uma tentativa de incluir a análise da conduta de André Mendonça na pauta foi recusada pelo presidente do STF, Edson Fachin, que marcou outra sessão para isso, na próxima semana.

Por outro lado, magistrados conseguiram derrubar o sigilo de uma série de processos relacionados à investigação do Banco Master e até mesmo acessar a íntegra do celular de Vorcaro.

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As cobranças feitas a Fachin nos últimos dias levaram à expectativa de que possa ser feito um pedido de vista, adiando a conclusão da análise. Caso isso se confirme, parte dos ministros pode optar por antecipar seu voto.

Como será a sessão

Logo no início, Fachin fará a leitura e a aprovação da ata do último encontro, como é praxe.

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Em seguida, o presidente, que assumiu a condução do processo de Moraes, apresentará o relatório (uma espécie de resumo do caso) e delimitará o objeto do julgamento, ou seja, o que será analisado pelos ministros.

A PGR terá a palavra em seguida. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, já defendeu a nulidade do documento da PF, por considerar que o antigo relator, André Mendonça, não poderia ter requisitado sua elaboração.

Também haverá espaços para eventuais sustentações orais.

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Depois, é a vez de Fachin, como relator, apresentar seu voto.

Em seguida, votam os demais ministros, em ordem inversa de antiguidade.

A ordem é a seguinte: Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

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Há uma dúvida, no entanto, sobre quais ministros de fato irão participar.

Moraes não deve votar, por ser o ponto central da discussão. Dias Toffoli é dúvida, já que não tem participado dos julgamentos sobre o Banco Master.

Também existe a chance de ministros pedirem a suspeição ou o impedimento de outros magistrados, como o próprio André Mendonça.