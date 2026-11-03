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Brasil

Após polêmica com Lulinha, Roberta Luchsinger ressurge em festa do namorado

Lobista marcou presença no aniversário de 46 anos do ídolo do São Paulo

Por Flávio Monteiro 3 nov 2026, 17h11
Um homem de cabelos castanhos e barba rala, vestindo camisa bege, abraça uma mulher loira de brincos grandes, que sorri olhando para ele. Ambos estão em um ambiente externo, com um prédio branco e folhagens verdes ao fundo
Roberta Luchsinger e Diego Lugano (Reprodução/Instagram)
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A empresária Roberta Luchsinger marcou presença no aniversário do namorado, o ex-jogador Diego Lugano, nesta segunda-feira, 2. Imagens mostram a lobista, que ganhou destaque em meio ao escândalo no INSS, ao lado do ídolo do São Paulo e da Seleção Uruguaia, que completou 46 anos.

São raras as aparições públicas do casal, embora Luchsinger tenha o hábito de comentar nas publicações do namorado. “Olha aí, Mariah Morais, nossos amores mais lindos da Copa”, escreveu ela para a esposa de Cafu, em resposta a uma fotografia no qual os dois ex-jogadores apareciam juntos. Em outro registro, a empresária comentou apenas dois emojis de coração.

Roberta foi um dos assuntos da campanha eleitoral desse ano pelo vínculos e amizade com Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), filho mais velho do presidente, incluindo viagens de luxo financiadas por ela, como estadias nos Alpes suíços e franceses.

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