Após polêmica com Lulinha, Roberta Luchsinger ressurge em festa do namorado

A empresária Roberta Luchsinger marcou presença no aniversário do namorado, o ex-jogador Diego Lugano, nesta segunda-feira, 2. Imagens mostram a lobista, que ganhou destaque em meio ao escândalo no INSS, ao lado do ídolo do São Paulo e da Seleção Uruguaia, que completou 46 anos.

São raras as aparições públicas do casal, embora Luchsinger tenha o hábito de comentar nas publicações do namorado. “Olha aí, Mariah Morais, nossos amores mais lindos da Copa”, escreveu ela para a esposa de Cafu, em resposta a uma fotografia no qual os dois ex-jogadores apareciam juntos. Em outro registro, a empresária comentou apenas dois emojis de coração.

Roberta foi um dos assuntos da campanha eleitoral desse ano pelo vínculos e amizade com Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), filho mais velho do presidente, incluindo viagens de luxo financiadas por ela, como estadias nos Alpes suíços e franceses.

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