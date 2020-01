Após picos de calor, saiba como ficarão as temperaturas na semana

Após um fim de semana de 54ºC de sensação térmica no Rio de Janeiro, o país terá temperaturas um pouco mais amenas (mas nem tanto) por quase todo o território. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcarão até 39ºC. Os picos de calor ocorrerão entre a Bahia e Minas Gerais, já que haverá um bloqueio natural de chuvas na região.

Mesmo com tal bloqueio na região, a sensação térmica não alcançará o recorde carioca porque a umidade do ar vai ser baixa. “A sensação térmica depende da umidade do ar. Quanto maior a umidade, maior a sensação”, esclarece Francisco de Assis, chefe do centro de análise e previsão do tempo do Inmet, em entrevista a VEJA.

A chegada do verão ao hemisfério sul trouxe muito sol e calor para o território brasileiro, mas também algumas pancadas de chuva. O ar quente e úmido estimula a formação de nuvens carregadas. Nos próximos dias, haverá chuva e dias quentes nos estados brasileiros.

Confira a previsão de tempo segundo o Inmet:

Sudeste

Nos próximos dias, a região terá presença de um tempo nublado com pancadas de chuva em quase todos os estados. A temperatura fica entre 13ºC e 39ºC entre esta segunda-feira, 13, e terça-feira, 14. No fim de semana, o bloqueio chegará em Minas Gerais, que impedirá as chuvas em parte do estado. Há também chances de trovoadas isoladas.

Centro-Oeste

O dia permanecerá encoberto com nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre amanhã, 14, e na quinta-feira, 16. No Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, os próximos dias serão parcialmente nublados. A temperatura fica entre 17ºC e 38ºC.

Nordeste

Os próximos dias permanecerão nublados ou parcialmente nublados em todos os estados da região Nordeste com temperaturas que variam de 18ºC a 38ºC. Contudo, no fim de semana, o bloqueio de chuvas causará das máximas, que podem chegar até 40ºC.

Norte

Há previsão de dias nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas em quase todos os estados no Norte, com exceção de Tocantins e Roraima que ficarão parcialmente nublados. As temperaturas ficam entre 30ºC e 35ºC.