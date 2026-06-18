🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Brasil

Após operação contra Wagner, PL cita ‘PTMaster’ para rebater expressão ‘BolsoMaster’ usada por aliados de Lula

Senador e líder do governo Lula no Congresso é investigado por possível recebimento de vantagens para atuar em favor do Banco Master

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 11h51 | Atualizado em 18 jun 2026, 16h21
Cartaz do PL passa a utilizar a expressão 'PTMaster' para tentar associar o PT ao escândalo de corrupção do Banco Master
Cartaz do PL passa a utilizar a expressão 'PTMaster' para tentar associar o PT ao escândalo de corrupção do Banco Master (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Após operação contra Wagner, PL cita ‘PTMaster’ para rebater expressão ‘BolsoMaster’ usada por aliados de Lula Priorize VEJA no Google

Após o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal na esteira do caso do Banco Master, nesta quinta-feira, 18, o Partido Liberal (PL), do presidenciável Flávio Bolsonaro, passou a utilizar a expressão ‘PTMaster’ em estratégia para tentar associar o PT ao escândalo de corrupção e rebater a pecha de “BolsoMaster” que vinha sendo utilizada por petistas.

Em um cartaz publicado nas redes sociais oficiais do partido, o PL mostra as imagens de Wagner e Daniel Vorcaro, dono do Master, em tons de vermelho. “Eles dizem que não há ligação. Mas, a cada nova fase da operação, novos nomes ligados ao PT voltam ao centro das investigações. O caso ‘PTMaster’ é a prova de que, mesmo mudando os personagens, a corrupção sempre carrega um nome do partido”, diz um texto que acompanha o material.

A PF investiga se Wagner recebeu vantagens de Augusto Lima, executivo do Banco Master, em troca de atuação em favor da instituição financeira. Entre as vantagens estariam um apartamento avaliado em 2,45 milhões de reais e um repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa do enteado do senador. Também teria sido disponibilizado o uso gratuito de aeronaves, além da entrega de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Até então, a expressão mais comum a ser utilizada era “BolsoMaster”, que associa o governo de Jair Bolsonaro a todas as principais falhas sistêmicas que permitiram a evolução do caso Master. O termo ganhou ainda mais força e usabilidade quando veio à tona um áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, no qual ele pediu milhões de reais para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Antes da questão com Flávio, porém, o PT já falava em, ao menos, outros seis nomes do governo passado ligados a Vorcaro de alguma maneira. Há um mês, o ex-ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad (PT-SP), disse que a situação tinha “focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco… Do que se está falando? Toda a relação de Daniel Vorcaro é com o governo Bolsonaro”, ao citar os envolvidos.

Continua após a publicidade

“Vocês vão perceber que não existe uma possível ligação entre os Bolsonaro e o Master: é uma coisa só. O Daniel Vorcaro foi autorizado a operar [o Banco Master] pelo presidente do BC indicado pelo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. Tarcísio de Freitas recebeu doação de campanha. O ministro da Casa Civil [de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI)] tem relação com Daniel Vorcaro. O ministro da Secom do Bolsonaro [Fabio Wajngarten] tem relação com Daniel Vorcaro. A ministra da SRI do Jair Bolsonaro [Flávia Arruda] tem relação com Daniel Vorcaro”, comentou Haddad à época.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Continua após a publicidade

As doações de campanha de Vorcaro para Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas a que o ex-ministro se referiu, foram feitas por Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, e somavam cerca de 5 milhões de reais.

A relação de Vorcaro com Ciro Nogueira vem sendo investigada pela Polícia Federal, que realizou uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ele. O parlamentar não foi preso, apesar das suspeitas de que recebia uma mesada de até 500 mil reais. Ainda assim, o irmão dele, Raimundo Nogueira, também é investigado e passou a usar tornozeleira eletrônica, bem como teve de entregar seu passaporte e está proibido de se comunicar com outros envolvidos.

Continua após a publicidade

Fabio Wajngarten, que é advogado de formação, recebeu ao menos 3,8 milhões de reais para atuar na defesa de Vorcaro por meio de sua empresa, a WF Comunicação.

Flávia Arruda, que é também ex-deputada, é casada desde 2023 com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, tesoureiro da instituição e também investigado hoje na operação que mira Wagner.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Daniel Vorcaro
Flávio Bolsonaro
Jaques Wagner
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).