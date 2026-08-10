Após o fim da chapa ao Senado com mãe de Flávio, Canella faz dobradinha com Rueda na eleição do Rio

Após abandonar a candidatura ao Senado pelo Rio em decorrência de uma prisão em flagrante por porte de arma, Márcio Canella (União) aposta em uma dobradinha com o presidente nacional do partido, Antônio de Rueda, que será candidato à Câmara, enquanto o ex-prefeito de Belford Roxo busca uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Rueda, que se apoia na candidatura do correligionário, inclusive, trocou a foto de seu WhatsApp por uma peça que pede votos na dobradinha. Canella seria candidato ao Senado com a mãe de Flávio Bolsonaro (PL), Rogéria Bolsonaro (RJ), como suplente. Uma operação da Polícia Federal que mirava fraudes em postos de gasolina, entretanto, abreviou os seus planos. Ele foi solto três dias depois, mas sua popularidade foi abalada.

O ex-prefeito de Belford Roxo viu ainda o distanciamento da federação União-PP da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, o que o desvinculou da empreitada de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio.