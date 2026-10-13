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Brasil

Após missa de Nossa Senhora Aparecida, campanha de Flávio pretende não mencionar mais polêmica religiosa

Entendimento é que novas respostas poderiam devolver espaço à controvérsia e estimular sua circulação.

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 09h30 | Atualizado em 13 out 2026, 11h35
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa social branca com blazer azul escuro, olhando para cima com a boca levemente aberta, em ambiente externo com folhagem verde desfocada ao fundo
O presidenciável Flávio Bolsonaro em entrevista coletiva em Brasília (Evaristo Sá/AFP)
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Após missa de Nossa Senhora Aparecida, campanha de Flávio pretende não mencionar mais polêmica religiosa Priorize VEJA no Google

Depois de Flávio Bolsonaro (PL) ter sido bem recebido na missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Catedral de Brasília, nesta segunda-feira, a campanha do candidato à Presidência considera encerrada a polêmica religiosa e pretende deixar de mencionar o episódio.

Nos bastidores, o entendimento é que novas respostas poderiam devolver espaço à controvérsia e estimular sua circulação. A campanha aposta, por isso, em encerrar as manifestações sobre o episódio e concentrar a exposição do candidato nas propostas e nos compromissos para o segundo turno.

A recepção ao senador durante a celebração foi interpretada pela campanha como um sinal favorável à aproximação com o eleitorado católico. A partir desse diagnóstico, a intenção é seguir com as agendas religiosas e os contatos com lideranças do segmento, sem retomar o caso nos discursos e na comunicação eleitoral.

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