Após missa de Nossa Senhora Aparecida, campanha de Flávio pretende não mencionar mais polêmica religiosa

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Após a boa recepção de Flávio Bolsonaro em missa, a campanha do candidato considera encerrada a polêmica religiosa e evitará mencionar o episódio. A estratégia é focar em propostas e compromissos para o segundo turno, interpretando o ocorrido como um sinal favorável ao eleitorado católico.

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Depois de Flávio Bolsonaro (PL) ter sido bem recebido na missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Catedral de Brasília, nesta segunda-feira, a campanha do candidato à Presidência considera encerrada a polêmica religiosa e pretende deixar de mencionar o episódio.

Nos bastidores, o entendimento é que novas respostas poderiam devolver espaço à controvérsia e estimular sua circulação. A campanha aposta, por isso, em encerrar as manifestações sobre o episódio e concentrar a exposição do candidato nas propostas e nos compromissos para o segundo turno.

A recepção ao senador durante a celebração foi interpretada pela campanha como um sinal favorável à aproximação com o eleitorado católico. A partir desse diagnóstico, a intenção é seguir com as agendas religiosas e os contatos com lideranças do segmento, sem retomar o caso nos discursos e na comunicação eleitoral.

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