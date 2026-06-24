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Brasil

Após Lula criticar Neymar, Flávio publica vídeo por IA para ‘resgatar menino Ney’

Publicação ocorre horas antes de partida entre Brasil e Escócia

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 18h20
Homem de meia-idade, com camisa xadrez azul e amarela, segura um microfone e olha para a direita, com um fundo vermelho. Outro homem, com camisa marrom, aparece desfocado atrás, à esquerda
Flávio Bolsonaro: apoio a Neymar (./Reprodução)
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Em novo vídeo criado por inteligência artificial, a pré-campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro afaga o camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr., depois de ele ser alvo de crítica do presidente — e principal adversário do senador carioca — Luiz Inácio Lula da Silva, que zombou do atleta ao dizer que ele era “o primeiro convocado home office do mundo”.

Na gravação, Flávio aparece com roupas da Aeronáutica e assume um jato para ir até aos Estados Unidos — uma das sedes da Copa do Mundo deste ano — para convencer Neymar a jogar pelo Brasil. “O Brasil nunca abandona os seus”, diz a peça de criação. Na sequência, Flávio coloca óculos ao estilo de Top Gun, estrelado nos anos 1980 pelo ator Tom Cruise.

Depois de rumar para os Estados Unidos, Flávio se encontra com um desanimado Neymar treinando sozinho. “Vamos logo, Ney, está na hora”, diz o vídeo. A personagem atribuída ao jogador brasileiro, então, responde: “Eles disseram que não precisavam mais de mim”. Flávio então sorri e questiona quem “foi o maluco” que disse isso. “Todo mundo esperava por você”. Neymar então demonstra confiança com apoio e vai para partida em que, aparentemente, tudo está dando errado para Seleção. O jogador, então, aparece como “salvador”.

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O vídeo de Flávio é publicado horas antes do jogo entre Brasil e Escócia, pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Depois de passar as últimas semanas em recuperação de lesão na panturrilha direita. O camisa 10 brasileiro ficou de fora dos amistosos pré-Copa e também não esteve nas partida contra Marrocos (empate de 1 a 1) e contra o Haiti (vitória do Brasil por 3 a 0). A expectativa é de que Neymar entre em campo nesta quarta-feira contra a Escócia — ele deve começar no banco de reservas para voltar aos poucos e ajudar o Brasil na busca pelo sexto título do mundial.

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