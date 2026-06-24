Após Lula criticar Neymar, Flávio publica vídeo por IA para ‘resgatar menino Ney’
Publicação ocorre horas antes de partida entre Brasil e Escócia
Em novo vídeo criado por inteligência artificial, a pré-campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro afaga o camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr., depois de ele ser alvo de crítica do presidente — e principal adversário do senador carioca — Luiz Inácio Lula da Silva, que zombou do atleta ao dizer que ele era “o primeiro convocado home office do mundo”.
Na gravação, Flávio aparece com roupas da Aeronáutica e assume um jato para ir até aos Estados Unidos — uma das sedes da Copa do Mundo deste ano — para convencer Neymar a jogar pelo Brasil. “O Brasil nunca abandona os seus”, diz a peça de criação. Na sequência, Flávio coloca óculos ao estilo de Top Gun, estrelado nos anos 1980 pelo ator Tom Cruise.
Missão de hoje: o resgate do menino Ney @neymarjr . Porque os heróis brasileiros não devem ser deixados pra trás. pic.twitter.com/ItQDORJGCW
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 24, 2026Siga
Depois de rumar para os Estados Unidos, Flávio se encontra com um desanimado Neymar treinando sozinho. “Vamos logo, Ney, está na hora”, diz o vídeo. A personagem atribuída ao jogador brasileiro, então, responde: “Eles disseram que não precisavam mais de mim”. Flávio então sorri e questiona quem “foi o maluco” que disse isso. “Todo mundo esperava por você”. Neymar então demonstra confiança com apoio e vai para partida em que, aparentemente, tudo está dando errado para Seleção. O jogador, então, aparece como “salvador”.
O vídeo de Flávio é publicado horas antes do jogo entre Brasil e Escócia, pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Depois de passar as últimas semanas em recuperação de lesão na panturrilha direita. O camisa 10 brasileiro ficou de fora dos amistosos pré-Copa e também não esteve nas partida contra Marrocos (empate de 1 a 1) e contra o Haiti (vitória do Brasil por 3 a 0). A expectativa é de que Neymar entre em campo nesta quarta-feira contra a Escócia — ele deve começar no banco de reservas para voltar aos poucos e ajudar o Brasil na busca pelo sexto título do mundial.
EM UM SÓ LUGAR