O deputado federal Duarte Jr. (Avante-MA) entrou com uma ação popular na Justiça Federal para tentar impedir que o Senado gaste até R$ 3,3 milhões na substituição de carpetes. O parlamentar também acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) para questionar a necessidade da contratação e os valores previstos na licitação.

Um dos principais argumentos apresentados pelo deputado é a diferença de preços em relação à Câmara. Enquanto a Casa vizinha pagou aproximadamente R$ 230 por metro quadrado de carpete, o valor estimado pelo Senado chega a quase R$ 900, cerca de quatro vezes mais.

Duarte Jr. também questiona a necessidade de substituir o carpete do plenário, instalado em 2023 e ainda coberto por uma garantia contratual de cinco anos. Pelo contrato, a empresa responsável deve reparar ou substituir, sem custos adicionais, materiais que apresentem defeitos durante esse período.

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Segundo o parlamentar, não há registros de problemas de conservação ou desgaste que justifiquem a troca do material antes do fim da garantia, previsto para 2028.

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Na ação judicial e na representação ao TCU, Duarte Jr. pede que sejam examinados os critérios utilizados pelo Senado para justificar a contratação, especialmente diante da diferença de preços e da garantia ainda vigente.

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