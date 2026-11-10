Após interferências no caso Master, senador vai pedir convocação do chefe da PF

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou nesta terça-feira que está vai protocolar requerimentos para convocar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça do governo Lula, Wellington César Lima e Silva, para prestar esclarecimentos sobre mudanças na condução das investigações do Banco Master. O parlamentar questiona decisões recentes da cúpula da corporação e denuncia a existência de um possível acordo político para blindar autoridades envolvidas no escândalo.

“Estou protocolando agora o requerimento de convocação do Ministro da Justiça e do Diretor Geral da PF, buscando esclarecimentos sobre essa decisão, que se soma ao afastamento dos delegados responsáveis pelas investigações. A operação megaacordão segue a todo vapor em Brasília. Precisamos resistir por todos os meios possíveis”, escreveu Vieira em seu perfil no X.

A manifestação ocorre após a direção da Polícia Federal determinar a reformulação de relatórios que tratam das relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A corporação também afastou de funções de chefia dois delegados que atuavam em áreas responsáveis pelas investigações, em decisões que provocaram questionamentos sobre a condução do caso.

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A Polícia Federal sustenta que as mudanças administrativas não comprometem o andamento dos inquéritos.

Vieira tem sido um dos principais críticos da condução política do caso Master no Congresso. O senador também tenta viabilizar uma CPI para investigar as relações de ministros do Supremo com Vorcaro. O requerimento reuniu 41 assinaturas, mas não avançou sob a presidência de Davi Alcolumbre (União-AP). O parlamentar chegou a recorrer ao STF para obrigar a instalação da comissão, mas teve o pedido de liminar negado pelo ministro Cristiano Zanin.

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A resistência à abertura da CPI se tornou um dos pontos de atrito entre Vieira e Alcolumbre, que busca a reeleição à presidência do Senado em fevereiro de 2027. O parlamentar sergipano já havia denunciado pressões políticas para evitar o aprofundamento das investigações e o desgaste de integrantes do Judiciário atingidos pelas revelações do caso Master.

Os requerimentos de convocação do diretor-geral da PF e do ministro da Justiça ainda precisarão ser aprovados pelo colegiado competente do Senado.