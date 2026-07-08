Após eliminação na Copa, Neymar compra superiate de 120 milhões de reais

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar Jr. chama atenção por outro tema: o superiate Enejota, com valor estimado em 120 milhões de reais, está navegando em direção a Angra dos Reis (RJ), destino onde o jogador deverá recebê-lo. Segundo a revista Náutica, a embarcação possui 46 metros de comprimento, o equivalente a 150 pés, aproximadamente 800 m² de área e seis suítes. O detalhe que mais chamou atenção: o Enejota é apontado pela publicação como o único superiate com heliponto no Brasil.

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A embarcação partiu de um estaleiro localizado em Fortaleza, Ceará, com escala na marina do Recife, em Pernambuco, antes de seguir para o Rio de Janeiro. A cerimônia de entrega ao atleta está programada para acontecer em Angra dos Reis.

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