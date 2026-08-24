Após dois meses desaparecido, jovem é encontrado morto em parque de SP

Depois de dois meses de buscas, a família de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, encontrou no domingo, 23, o corpo do jovem no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho, no interior de São Paulo. Ele havia desaparecido em 21 de junho, depois de sair de casa para pedalar pela região.

O corpo foi localizado pelo pai e pelo irmão em uma ribanceira no interior do parque, justamente o local onde Tiago havia sido visto pela última vez. Segundo o delegado Márcio Garcia Murari, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Franca, os primeiros elementos reunidos pela polícia apontam para a possibilidade de um acidente.

“Tudo o que nós colhemos aqui durante a investigação policial apontava um acidente que teria ocorrido com ele no interior do parque”, afirmou Murari a VEJA. Segundo o delegado, as informações preliminares obtidas pelos peritos criminais e pelos investigadores que acompanharam a retirada do corpo indicam que Tiago pode ter sofrido uma queda durante a descida de uma cachoeira.

O parque é uma área extensa e reúne diversas cachoeiras e trilhas. Na época do desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas pelo local, mas não encontraram o jovem. A família, no entanto, continuou procurando por conta própria.

A bicicleta usada por Tiago havia sido encontrada uma semana depois do desaparecimento, em 27 de junho, em um cafezal próximo ao parque. As buscas chegaram a ser suspensas e posteriormente retomadas.

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O último passeio

Tiago saiu de casa em um domingo. Pela manhã, havia feito uma trilha no parque acompanhado de amigos e de um guia e retornou por volta das 11h40. Pouco depois, decidiu voltar sozinho ao local.

Segundo a irmã, Patrícia Gomes Pereira, ele não quis esperar o almoço. Pegou dois pães, preparou uma mochila e saiu de bicicleta. Também levava uma pochete e vestia calça, blusa, boné e coturno.

A decisão de usar a bicicleta chamou a atenção da família, já que, segundo os parentes, Tiago não tinha o hábito de praticar ciclismo.

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Antes de sair, ele chegou a indicar que pretendia retornar ao parque. Por volta do meio-dia, enviou mensagens a conhecidos, indicando que seu destino seria a chamada Cascata Grande. Depois disso, não houve mais contato.

A família começou a desconfiar de que algo estava errado no fim da tarde. Tiago costumava voltar para casa até as 18h e, segundo a irmã, mantinha o celular sempre acessível. “A gente percebeu que tinha alguma coisa errada, porque o Tiago, sempre que tem algum imprevisto, avisa. Sempre foi assim”, contou ela em entrevista à EPTV.

O que a investigação encontrou

O delegado afirma que, até o momento, não há elementos que indiquem homicídio. A hipótese de acidente, segundo ele, é sustentada pelo conjunto inicial de informações reunidas durante a investigação.

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O corpo apresentava, conforme a avaliação preliminar mencionada pelo delegado, uma possível fratura em uma das pernas. Não havia, à primeira análise, lesões aparentes na região da face e da cabeça.

Tiago também foi encontrado com objetos que levava no dia do desaparecimento. Segundo Murari, estavam com ele o celular e uma lanterna, além das próprias vestes. A bolsa utilizada pelo jovem também foi localizada nas proximidades.

A condição do corpo, após aproximadamente dois meses, dificulta a análise imediata da causa da morte. Por isso, o material será submetido a exames necroscópicos e periciais. A polícia também recolheu material para confronto de DNA, procedimento adotado para confirmar oficialmente a identidade.

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O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística têm, segundo o delegado, prazo de até dez dias para a conclusão dos exames. A liberação do corpo para a família, contudo, pode ocorrer antes da conclusão de todos os procedimentos, diante dos elementos já reunidos e dos indícios que apontam para a identidade de Tiago.

A investigação ainda não está encerrada. A causa da morte dependerá dos exames médico-legais e da análise dos demais vestígios encontrados no local.