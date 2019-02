Após discussão, faculdade expulsa aluno transexual e demite professora

A Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, expulsou um aluno e demitiu uma professora do curso de Publicidade e Propaganda após um desentendimento que terminou com uma acusação de agressão ao coordenador do curso. O caso teve início com o questionamento, pelo aluno, do método de avaliação utilizado pela docente, e ganhou força a partir de postagens dele nas redes sociais. O coordenador do curso perdeu o cargo, mas segue na instituição.

Samuel Silva, de 22 anos, era o único aluno transexual da Cásper Líbero e discordou quando a docente utilizou como base para uma prova um vídeo em inglês, sem tradução e legenda. Silva reclamou que a atitude da professora foi “elitista” e que ela partiu do pressuposto de que todos os alunos entendessem o idioma. Ele, então, questionou publicamente a “capacidade profissional” da professora.

Avisada por outros alunos da atitude de Silva, a professora enviou um e-mail para o grupo fechado da classe questionando as críticas dele. A docente afirma que o vídeo com tradução estava disponível há mais de uma semana na internet e que, inclusive, chegou a sugerir a Silva que fizesse uma outra prova, já que se sentia prejudicado. Ela estranhou as críticas pelo fato do aluno ter tirado 8,5 no teste e não ter feito qualquer reclamação no dia do exame. Segundo a docente, ele sequer respondeu sobre a sugestão da segunda prova. “Foi uma situação desnecessária. Ele tinha livre acesso a mim”, afirma a professora.

Silva, então, voltou a publicar uma mensagem no Facebook com trechos do e-mail, acusando a professora de ser “ridícula e transfóbica”. “Tenho a dizer que, das quatro turmas de PP, Samuel Silva foi o único aluno universitário que não teve capacidade de assimilar um áudio com sonora em Inglês, narrado lentamente, em linguagem cotidiana, de um filme de 30”, diz um trecho do e-mail, segundo publicado por ele na rede social. A docente alega que a postagem “manipulou” o e-mail original, omitindo trechos em que ela fala, por exemplo, da segunda prova. Depois das críticas, a coordenadoria do curso de Publicidade e Propaganda tomou conhecimento do caso.

O responsável pela área, Walter Freoa, se reuniu com os representantes da turma de Silva, mas ele não foi convidado a participar. O aluno ficou irritado e invadiu a reunião. Houve uma discussão que terminou com Freoa ferido após cair e bater a cabeça no chão. Silva alega que se tratou apenas de um “esbarrão” enquanto tentava correr do local. Ele afirma que Freoa o tratou como “ela” de propósito, como uma provocação. Já Freoa registrou boletim de ocorrência por agressão.

O diretor da Cásper Líbero, Carlos Roberto da Costa, publicou em suas redes sociais uma nota divulgando a expulsão de Silva. Ele também afirma, em sua página pessoal, que a professora foi demitida e que Freoa foi afastado do cargo de coordenador. “A Instituição comunica a transferência compulsória do aluno para uma instituição que o atenda”, afirmou o diretor. Costa ressaltou que Silva teria feito ameaças à Faculdade em suas redes sociais, a partir de um discurso de ódio. “Ainda que tenha havido desentendimento entre o aluno e a professora, nada justifica a agressão física do aluno contra o coordenador do curso.”

“Decidimos também pelo desligamento da professora, entendendo má condução e má postura ao expor o aluno perante a classe e por alimentar a divulgação dos fatos decorrentes, mesmo após orientação de aguardar o resultado da sindicância para se manifestar”, afirmou Costa.

